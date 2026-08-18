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    Einhell Germany Pref Bearer: Umsatzplus und Power X-Change wächst

    Einhell setzt seinen Wachstumskurs fort: Umsatz, Ergebnis und Eigenkapital legen im ersten Halbjahr 2026 zu, während die Akkuplattform Power X-Change weiter an Bedeutung gewinnt.

    Einhell Germany Pref Bearer: Umsatzplus und Power X-Change wächst
    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com
    • Einhell steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz leicht auf 636,2 Mio. Euro (+0,9 %); das EBIT erhöhte sich um 1,7 % auf 65,3 Mio. Euro, während das Ergebnis vor Steuern und PPA-Effekten bei 62,6 Mio. Euro stabil blieb.
    • Die Eigenkapitalquote verbesserte sich deutlich von 50,4 % zum Jahresende 2025 auf 56,6 %.
    • Das Segment Westeuropa inklusive D/A/CH entwickelte sich besonders positiv: Der Umsatz stieg auf 388,5 Mio. Euro, das Ergebnis auf 45,7 Mio. Euro.
    • Die Akkuplattform Power X-Change erhöhte ihren Umsatzanteil von 53 % auf 56 %; in Österreich liegt er bereits bei 85 %. Bis Ende 2029 soll das Sortiment auf mehr als 500 Produkte wachsen.
    • Einhell bestätigt seine Jahresprognose: Für 2026 werden rund 1,2 Mrd. Euro Umsatz und eine Rendite vor Steuern von etwa 9,0 % erwartet.
    • Der internationale Ausbau der Marke bleibt strategischer Schwerpunkt und soll unter anderem durch Akquisitionen, Joint Ventures und neue Vertriebszentren vorangetrieben werden.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Einhell Germany Pref Bearer ist am 18.08.2026.

    Der Kurs von Einhell Germany Pref Bearer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 74,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,27 % im Minus.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 74,25EUR das entspricht einem Plus von +0,07 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.474,37PKT (-0,73 %).


    Einhell Germany Pref Bearer

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    ISIN:DE000A40ESU3WKN:A40ESU
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