GOLDMAN SACHS stuft Rolls-Royce auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1550 auf 1730 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Montag an den Halbjahresbericht der Briten an. Er hob seine Umsatzprognose bis 2030 um bis zu 10 Prozent an und seine operative Gewinnprognose um bis zu 13 Prozent. Primär begründet er dies mit besseren Aussichten für den Getriebebauer im Bereich Zivile Luftfahrt./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 18,29EUR auf Lang & Schwarz (18. August 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sam Burgess

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17,3

Kursziel alt: 15,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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