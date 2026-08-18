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    DAX unter Druck

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    Europas Börsen fallen zurück, Alarmsignale am Bondmarkt schrillen, Öl steigt

    Höhere Anleiherenditen und ungelöste Nahost-Spannungen dämpfen die Stimmung: Der DAX startet mit Verlusten in den Tag, während Anleger nervös auf die US-Börsen blicken.

    Für Sie zusammengefasst
    • DAX gibt wegen Zinsen und Nahost-Spannungen nach
    • Höhere Renditen und Energiekosten belasten Aktien
    • Salzgitter im Fokus nach Kaufempfehlung der BofA
    • Report: Achtung, Korrektur!
    DAX unter Druck - Europas Börsen fallen zurück, Alarmsignale am Bondmarkt schrillen, Öl steigt
    Foto: wO-Gemini

    Der deutsche Leitindex ist am Dienstag mit Verlusten gestartet und büßt aktuell (Stand: 10:00 Uhr) im Xetra-Handel rund 0,4 Prozent ein auf 26.240 Punkte. Nach der jüngsten Rekordjagd schlagen die Anleger vorsichtigere Töne an. Damit setzt sich die leichte Konsolidierung fort, nachdem der DAX am vergangenen Mittwoch bei 26.573 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht hatte.

    Verantwortlich für die gedrückte Stimmung sind vor allem die wieder steigenden Zinsen am Rentenmarkt sowie die anhaltend hohen Energiekosten. Nachdem die Rendite 30-jähriger Bundesanleihen zu Beginn der Woche auf ein neues 15-Jahres-Hoch geklettert ist, wachsen am Markt die Sorgen vor anhaltendem Inflationsdruck und steigenden Finanzierungskosten für Staaten und Unternehmen. In den USA ist die Rendite 30-jähriger Treasuries auf den höchsten Stand seit 2007 gestiegen. Anleihen entwickeln sich damit zunehmend zu einer attraktiven Konkurrenz für Aktien im Kampf um Investorenkapital.

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    Zusätzlich sorgt der ungelöste Konflikt im Nahen Osten weiterhin für Verunsicherung. Die Befürchtung, dass eine längerfristige Blockade oder Beeinträchtigung der Straße von Hormus die Ölpreise hochhält und die globale Konjunktur belastet, lässt Anleger vorsichtiger agieren.

    Größte Verlierer sind bei DAX derzeit Infineon, Siemens Energy und der Mutterkonzern Siemens, während es für Scout24, DHL Group und die Deutsche Telekom aufwärts geht.

    Unternehmensseitig bleibt es nach dem Ende der Berichtssaison ruhig: Hugo Boss reagiert mit minus 0,5 Prozent kaum darauf, dass die britische Frasers Group ihren Anteil nach Ablauf der Übernahmefrist auf knapp unter 48 Prozent erhöhen konnte. Auch der Werkzeughersteller Einhell gab trotz bestätigtem Jahresausblick um 1,7 Prozent nach. Deutlich stärkere Kursbewegungen lösten Analystenumstufungen aus: Lanxess büßte nach einer Abstufung durch Exane BNP Paribas auf "Underperform" mit einem gesenkten Kursziel von 12 Euro am MDAX-Ende 4,9 Prozent ein. Dagegen verzeichneten Sixt und Schott Pharma im SDAX jeweils ein Plus von 3,4 Prozent, nachdem Berenberg die Sixt-Aktie auf "Buy" (Ziel: 91 Euro) hochstufte und Barclays Schott Pharma nach einer erwarteten Trendwende auf "Overweight" (Ziel: 27 Euro) setzte. Salzgitter reagierte fast gar nicht darauf, dass Analysten von Bank of America die Coverage mit einem Kursziel von 71 Euro und Kaufempfehlung wieder aufgenommen haben. Der Konzern profitiert von Handelsschutz und steigenden Stahlpreisen: BofA sieht 18 Prozent mehr Ergebnis als der Marktkonsens erwartet.

    Die Vorgaben von den internationalen Märkten liefern am Dienstag wenig Rückenwind:

    • USA: Der S&P 500 hatte sich zu Beginn der Woche weitgehend unverändert gezeigt, während der Dow Jones Industrial Average leicht nachgab. Zwar stützte der anhaltende Hype um künstliche Intelligenz und starke Zahlen aus dem Halbleitersektor den technologielastigen Nasdaq Composite, die Sorge vor geopolitischen Eskalationen im Nahen Osten bremste die Indizes jedoch ab.
    • Asien: An den asiatischen Börsen überwiegen die Verluste. Der Nikkei 225 sackt um 2,5 Prozent ab, während der chinesische CSI 300 um 0,3 Prozent zurückfällt und der Hang Seng in Honkong 0,2 Prozent zulegt.
    • Während Ölaktien wie Inpex (+3,3 Prozent), Woodside Energy (+0,9 Prozent) und CNOOC (+2,1 Prozent) von den gestiegenen Ölpreisen profitieren, geraten Technologie- und Chipwerte in Asien unter Verkaufsdruck – ungeachtet der Ankündigung von Nvidia, den Bau eines neuen OpenAI-Rechenzentrumskomplexes in Ohio mit bis zu 105 Milliarden US-Dollar zu unterstützen. Deutliche Verluste verzeichneten unter anderem Murata Manufacturing (-9,6 Prozent), Kioxia (-7,6 Prozent), Tokyo Electron (-6,2 Prozent), Advantest (- 5,1 Prozent) und Hua Hong (-2,0 Prozent), während Samsung Electronics (-2,2 Prozent) nachgaben und SK Hynix entgegen dem Trend um 1,0 Prozent zulegen konnte.
    • In Australien kletterte die Aktie von BHP Group um 1,7 Prozent. Der Gewinn des weltgrößten Bergbaukonzerns stieg um fast ein Drittel, da die hohen Rohstoffpreise das Ergebnis ankurbelten; dabei überstieg der Gesamtjahresumsatz mit Kupfer erstmals den mit Eisenerz.

     

    Blick auf die Konjunkturdaten und Quartalszahlen

    Im Tagesverlauf richten sich die Blicke der Marktteilnehmer vor allem auf die USA. Auf der Agenda stehen unter anderem die US-Baubeginne sowie weitere US-Konjunkturdaten. Zudem startet die Berichterstattung der großen US-Einzelhändler mit den Zahlen von Home Depot, bevor im weiteren Wochenverlauf Schwergewichte wie Target und Walmart Einblicke in die Konsumlaune der US-Verbraucher geben.

    US-Indikationen:

    • Dow Jones: Vorbörslich leicht im Minus (ca. -0,2 Prozent auf rund 53.434 Punkte).
    • S&P 500: Futures tendieren 0,5 Prozent schwächer bei 7.729 Punkten.
    • Nasdaq 100: Kontrakte büßen 0,9 Prozent ein auf 29.823 Zähler.

     

    Rohstoffe (Öl & Gold):

    Ölpreise: Verharren wegen der anhaltenden geopolitischen Risiken im Nahen Osten auf erhöhtem Niveau. Die Sorte Brent behauptet sich bei rund 88,80 US-Dollar pro Barrel (+0,3 Prozent), während das US-Öl WTI bei etwa 82,60 US-Dollar je Barrel notiert.

    Gold: Das Edelmetall wird weiterhin als sicherer Hafen nachgefragt und gibt nur leicht nach auf etwa 4.375 US-Dollar pro Unze.

    Devisen (EUR/USD & Yen)

    • EUR/USD: Der Euro hält seine jüngste Stärke und notiert stabil bei etwa 1,1570 US-Dollar.
    • USD/JPY: Der US-Dollar kann gegenüber dem japanischen Yen leicht zulegen und bewegt sich bei rund 159,20 Yen. Die Märkte warten auf Signale der Bank von Japan bezüglich einer möglichen Leitzinsanhebung im Herbst.

     

    Kryptowährungen

    Bitcoin präsentiert sich im abwartenden Fahrwasser der allgemeinen Finanzmärkte und verliert akuell 0,2 Prozent auf rund 64.162 US-Dollar. Die ungewöhnliche Ruhe am Kryptomarkt in den letzten Wochen könnte schon bald vorbei sein. Bitcoin steht nach Einschätzung von Fundstrat vor einer deutlich größeren Kursbewegung.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


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