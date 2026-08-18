Steigende Zinsen und Nahost-Sorgen belasten Markt vor US-Handelsauftakt

Verantwortlich für die gedrückte Stimmung sind vor allem die wieder steigenden Zinsen am Rentenmarkt sowie die anhaltend hohen Energiekosten. Nachdem die Rendite 30-jähriger Bundesanleihen zu Beginn der Woche auf ein neues 15-Jahres-Hoch geklettert ist, wachsen am Markt die Sorgen vor anhaltendem Inflationsdruck und steigenden Finanzierungskosten für Staaten und Unternehmen. In den USA ist die Rendite 30-jähriger Treasuries auf den höchsten Stand seit 2007 gestiegen. Anleihen entwickeln sich damit zunehmend zu einer attraktiven Konkurrenz für Aktien im Kampf um Investorenkapital.

Der deutsche Aktienmarkt muss am Dienstag einen Dämpfer hinnehmen. Nach der jüngsten Rekordjagd schlagen die Anleger vorsichtigere Töne an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund 90 Minuten vor dem Xetra-Start etwa 132 Punkte beziehungsweise 0,50 Prozent niedriger bei rund 26.308 Punkten. Damit setzt sich die leichte Konsolidierung fort, nachdem der DAX am vergangenen Mittwoch bei 26.573 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht hatte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zusätzlich sorgt der ungelöste Konflikt im Nahen Osten weiterhin für Verunsicherung. Die Befürchtung, dass eine längerfristige Blockade oder Beeinträchtigung der Straße von Hormus die Ölpreise hochhält und die globale Konjunktur belastet, lässt Anleger vorsichtiger agieren.

Bei den Einzelwerten steht heute unter anderem Salzgitter im Fokus, nachdem Analysten von Bank of America die Coverage mit einem Kursziel von 71 Euro und Kaufempfehlung wieder aufgenommen haben. Der Konzern profitiert von Handelsschutz und steigenden Stahlpreisen: BofA sieht 18 Prozent mehr Ergebnis als der Marktkonsens erwartet.

Die Vorgaben von den internationalen Märkten liefern am Dienstagmorgen wenig Rückenwind:

USA : Der S&P 500 zeigte sich zu Beginn der Woche weitgehend unverändert, während der Dow Jones Industrial Average leicht nachgab. Zwar stützte der anhaltende Hype um künstliche Intelligenz und starke Zahlen aus dem Halbleitersektor den technologielastigen Nasdaq Composite , die Sorge vor geopolitischen Eskalationen im Nahen Osten bremste die Indizes jedoch ab.

: Der zeigte sich zu Beginn der Woche weitgehend unverändert, während der leicht nachgab. Zwar stützte der anhaltende Hype um künstliche Intelligenz und starke Zahlen aus dem Halbleitersektor den technologielastigen , die Sorge vor geopolitischen Eskalationen im Nahen Osten bremste die Indizes jedoch ab. Asien: An den asiatischen Börsen überwiegen im frühen Handel die Verluste. Der Nikkei 225 sackt um 2,3 Prozent ab, während der chinesische CSI 300 um 0,8 Prozent zurückfällt und der Hang Seng in Honkong keine klare Linie findet. Während Ölaktien wie Inpex (+2,5 Prozent), Woodside Energy (+1,1 Prozent) und CNOOC (+2 Prozent) von den gestiegenen Ölpreisen profitieren, geraten Technologie- und Chipwerte in Asien unter Verkaufsdruck – ungeachtet der Ankündigung von Nvidia, den Bau eines neuen OpenAI-Rechenzentrumskomplexes in Ohio mit bis zu 105 Milliarden US-Dollar zu unterstützen. Deutliche Verluste verzeichneten unter anderem Murata Manufacturing (-9,0 Prozent), Kioxia (-5,6 Prozent), Tokyo Electron (-5,3 Prozent), Advantest (-4 Prozent) und Hua Hong (-3,9 Prozent), während SMIC (-1,1 Prozent) und Samsung Electronics (-0,7 Prozent) moderater nachgaben und SK Hynix entgegen dem Trend um 2,7 Prozent zulegen konnte.

Blick auf die Konjunkturdaten und Quartalszahlen

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke der Marktteilnehmer vor allem auf die USA. Auf der Agenda stehen unter anderem die US-Baubeginne sowie weitere US-Konjunkturdaten. Zudem startet die Berichterstattung der großen US-Einzelhändler mit den Zahlen von Home Depot, bevor im weiteren Wochenverlauf Schwergewichte wie Target und Walmart Einblicke in die Konsumlaune der US-Verbraucher geben.

US-Indikationen:

Dow Jones : Vorbörslich leicht im Minus (ca. -0,15 Prozent auf rund 44.800 Punkte).

: Vorbörslich leicht im Minus (ca. -0,15 Prozent auf rund 44.800 Punkte). S&P 500 : Tendiert vor dem US-Handelsauftakt nahezu unverändert um die Nulllinie herum (bei etwa 6.080 Punkten).

: Tendiert vor dem US-Handelsauftakt nahezu unverändert um die Nulllinie herum (bei etwa 6.080 Punkten). Nasdaq 100: Zeigt sich moderat erholt mit einem Plus von knapp 0,20 Prozent (bei rund 21.350 Punkten), weiter gestützt von ausgewählten Tech- und Halbleiterwerten.

Rohstoffe (Öl & Gold):

Ölpreise: Verharren wegen der anhaltenden geopolitischen Risiken im Nahen Osten auf erhöhtem Niveau. Die Sorte Brent behauptet sich bei rund 88,80 US-Dollar pro Barrel (+0,3 Prozent), während das US-Öl WTI bei etwa 82,60 US-Dollar je Barrel notiert.

Gold: Das Edelmetall wird weiterhin als sicherer Hafen nachgefragt und gibt nur leicht nach auf etwa 4.375 US-Dollar pro Unze.

Devisen (EUR/USD & Yen)

EUR/USD : Der Euro hält seine jüngste Stärke und notiert stabil bei etwa 1,1570 US-Dollar.

: Der Euro hält seine jüngste Stärke und notiert stabil bei etwa 1,1570 US-Dollar. USD/JPY: Der US-Dollar kann gegenüber dem japanischen Yen leicht zulegen und bewegt sich bei rund 159,20 Yen. Die Märkte warten auf Signale der Bank von Japan bezüglich einer möglichen Leitzinsanhebung im Herbst.

Kryptowährungen

Bitcoin präsentiert sich im abwartenden Fahrwasser der allgemeinen Finanzmärkte und verliert akuell 0,2 Prozent auf rund 64.162 US-Dollar. Die ungewöhnliche Ruhe am Kryptomarkt in den letzten Wochen könnte schon bald vorbei sein. Bitcoin steht nach Einschätzung von Fundstrat vor einer deutlich größeren Kursbewegung.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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