Jefferies senkt Ziel für Beiersdorf auf 76 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 75,97 auf Lang & Schwarz (18. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -4,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,40 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -12,29 %/+7,34 % bedeutet.