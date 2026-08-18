JEFFERIES stuft Argenx auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Argenx nach Phase-3-Studiendaten von 1060 auf 1140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Akash Tewari sieht laut einer am Montagabend vorliegenden Einschätzung gute Chancen für eine Zulassung des Mittels Vyvgart gegen immunvermittelte nekrotisierende Myopathie sowie einen immerhin weiter machbaren Weg in der Indikation für Dermatomyositis. Er hob seine Schätzung für den risikobereinigten Spitzenumsatz an./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 23:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 23:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 854,2EUR auf Lang & Schwarz (18. August 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Akash Tewari

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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