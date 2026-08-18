Letzte Hürde geknackt

Darüber hinaus zeigt der Kursverlauf seit dem ersten deutlichen Rückgang Mitte April eine sogenannte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Dabei handelt es sich um ein klassisches charttechnisches Muster, das auf einen möglichen Wechsel von einem Abwärts- zu einem Aufwärtstrend hindeuten kann. Zu Beginn dieser Woche steht die Aktie nun vor dem Versuch, diese Formation erfolgreich nach oben aufzulösen.

Zu Beginn dieser Woche ist das vor rund zwei Monaten geschlossene Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran ohne Ergebnis ausgelaufen. Daraufhin zogen die Ölpreise wieder an – und auch die Aktie von Chevron legte zu.

Gelingt dies, könnte sich zunächst weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Frühjahreshoch bei 212,76 US-Dollar eröffnen. Aus der Formation selbst lässt sich sogar ein übergeordnetes Kursziel von 231,10 US-Dollar ableiten. Damit würde sich für Anleger ein interessantes Long-Signal ergeben.

Auf der Unterseite würde das positive Szenario voraussichtlich erst durch einen Rückfall unter 195,40 US-Dollar deutlich geschwächt. In diesem Fall müsste mit einem weiteren Rücksetzer bis zum 50-Wochen-Durchschnitt, der aktuell bei 175,49 US-Dollar liegt, gerechnet werden.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 202,77 US-Dollar

Kursziele : 212,76 und 231,10 US-Dollar

Renditechance via DN3X3M : 145 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Chevron Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN3X3M Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,66 - 1,67 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 183,8307 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 183,8307 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 202,77 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 231,10 US-Dollar Hebel: 10,56 Kurschance: + 145 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY6BYA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,69 - 1,70 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 222,1832 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 222,1832 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 202,77 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,29 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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