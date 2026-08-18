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    Chevron

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    Letzte Hürde geknackt

    Zu Beginn dieser Woche ist das vor rund zwei Monaten geschlossene Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran ohne Ergebnis ausgelaufen. Daraufhin zogen die Ölpreise wieder an – und auch die Aktie von Chevron legte zu.

    Darüber hinaus zeigt der Kursverlauf seit dem ersten deutlichen Rückgang Mitte April eine sogenannte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Dabei handelt es sich um ein klassisches charttechnisches Muster, das auf einen möglichen Wechsel von einem Abwärts- zu einem Aufwärtstrend hindeuten kann. Zu Beginn dieser Woche steht die Aktie nun vor dem Versuch, diese Formation erfolgreich nach oben aufzulösen.

    Gelingt dies, könnte sich zunächst weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Frühjahreshoch bei 212,76 US-Dollar eröffnen. Aus der Formation selbst lässt sich sogar ein übergeordnetes Kursziel von 231,10 US-Dollar ableiten. Damit würde sich für Anleger ein interessantes Long-Signal ergeben.

    Auf der Unterseite würde das positive Szenario voraussichtlich erst durch einen Rückfall unter 195,40 US-Dollar deutlich geschwächt. In diesem Fall müsste mit einem weiteren Rücksetzer bis zum 50-Wochen-Durchschnitt, der aktuell bei 175,49 US-Dollar liegt, gerechnet werden.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Market-Buy-Order : 202,77 US-Dollar

    Kursziele : 212,76 und 231,10 US-Dollar

    Renditechance via DN3X3M : 145 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Chevron Corp. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 203,22 // 206,15 // 210,53 // 212,76 US-Dollar
    Unterstützungen: 200,00 // 195,38 // 191,71 // 185,87 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN3X3M Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,66 - 1,67 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 183,8307 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp.
    KO-Schwelle: 183,8307 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 202,77 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 231,10 US-Dollar
    Hebel: 10,56 Kurschance: + 145 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DY6BYA Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 1,69 - 1,70 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 222,1832 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp.
    KO-Schwelle: 222,1832 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 202,77 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 10,29 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Chevron Letzte Hürde geknackt Zu Beginn dieser Woche ist das vor rund zwei Monaten geschlossene Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran ohne Ergebnis ausgelaufen. Daraufhin zogen die Ölpreise wieder an – und auch die Aktie von Chevron legte zu. Darüber hinaus zeigt der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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