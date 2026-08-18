Erfolgreicher Befreiungsschlag

Aktuell notiert die Aktie bei rund 277,70 Euro. Das übergeordnete Kursziel liegt beim Vorjahreshoch von 286,80 Euro. Mit dem weiter unten vorgestellten Call-Optionsschein besteht für spekulative Anleger die Möglichkeit, noch auf einen letzten Anstieg zu setzen. Spätestens am bisherigen Hoch sollten Anleger jedoch mit ersten Gewinnmitnahmen rechnen.

Nach einer sehr volatilen Seitwärtsphase im Frühjahr dieses Jahres gelang der Aktie der entscheidende Sprung über 265,00 Euro. Damit wurde ein neues Kaufsignal ausgelöst und die zweite große Aufwärtsbewegung gestartet.

Sollte die Aktie dagegen überraschend nach unten drehen und unter 265,00 Euro fallen, wäre ein deutlicher Rücksetzer bis auf 250,90 Euro möglich. Aufgrund der weiterhin starken Kursentwicklung und fehlender Signale für eine nachhaltige Trendwende wird dieses Szenario derzeit allerdings nicht favorisiert.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 277,70 Euro

Kursziel : 286,80 Euro

Renditechance via DN32VN : 30 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Börse AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN32VN Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,78 - 2,86 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 250,0056 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG KO-Schwelle: 250,0056 Euro akt. Kurs Basiswert: 277,70 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 286,80 Euro Hebel: 9,71 Kurschance: + 30 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY6X58 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,10 - 3,18 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 308,3674 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG KO-Schwelle: 308,3674 Euro akt. Kurs Basiswert: 277,70 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,72 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.