DAX kurz vorm Trendbruch

Doch Fortschritte sind bislang nicht bekannt geworden. Einen Durchbruch gab es erst recht nicht. Nun ist das knappe, 14 Punkte umfassende Abkommen ausgelaufen. Keine der beiden Kriegsparteien scheint derzeit eine Verlängerung anzustreben. Ob es zu weiteren Verhandlungen kommen wird, ist noch offen. Damit bleibt die geopolitische Lage ein wichtiger Unsicherheitsfaktor für die Finanzmärkte.

Das vor rund zwei Monaten geschlossene Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran sollte den beiden Kriegsparteien 60 Tage Zeit geben, um besonders strittige Fragen zu klären. Dazu gehörten unter anderem das iranische Atomprogramm und die Straße von Hormus.

Für Anleger muss eine solche Abkühlung allerdings nicht zwangsläufig negativ sein. Ein Rücksetzer könnte die Möglichkeit eröffnen, später auf einem niedrigeren Kursniveau wieder einzusteigen.

Auch beim DAX haben sich die Anleger zuletzt zurückgehalten. Nahezu ohne größere Nachrichten fiel der deutsche Leitindex bis an die untere Begrenzung seines kurzfristigen Aufwärtstrendkanals bei rund 26.370 Punkten. Nun rücken wichtige Unterstützungsmarken in den Fokus. Sollte der DAX unter 26.285 Punkte fallen, könnte sich die Abwärtsbewegung verstärken. Als nächste Ziele kämen dann 25.900 und anschließend 25.507 Punkte infrage.

Eine solche Konsolidierung lässt sich grundsätzlich auch mit entsprechenden Put-Optionsscheinen handeln. Für langfristig orientierte Anleger könnte ein Rückgang allerdings gleichzeitig interessant werden. An den genannten Zielmarken könnten sich wieder attraktive Einstiegschancen auf der Oberseite ergeben. Denn trotz der kurzfristigen Risiken bleibt das übergeordnete Kursziel für den DAX bei 27.500 Punkten.

Besondere Bedeutung kommt dem 50-Tage-Durchschnitt bei 25.445 Punkten zu. Nach Möglichkeit sollte der DAX nicht darunter fallen. Ein Bruch dieser wichtigen Durchschnittslinie würde die Gefahr weiterer Verluste deutlich erhöhen. In diesem Fall könnte der Index bis auf 24.820 Punkte zurückfallen.

Aktuelle Lage

DAX bei 26.338 Punkten

VDAX bei 15,39 signalisiert normale Nervosität

Fear& Greed Index bei 62 auf "GREED"

Tagesanalyse:

RSI: 66 - Buy MACD: 338 - Buy Insgesamt: Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 26.441 / 26.481 / 26.556 und 26.621 Punkten, nach unten bei 25.900 / 25.620 / 25.507 und 25.303 Punkten. Gaps bei 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX entfernt sich von Jahreshochs - Inverse SKS-Formation aber erfolgreich aktiviert! - Konsolidierung steht unmittelbar bevor! Ölknappheit weiter ein Problem! - Tech im Erholungsmodus! VDAX-New Angstlevel im Normbereich VDAX-New der Deutschen Börse (14. August 2026): Bei 15,39% (fallend) (Vortag: 15,49%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Sell-Order unter 26.285 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.460 Punkten. Kursziel bei 25.900 und 25.507 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN37S8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,81 - 7,82 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.582,08 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.582,08 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.338,62 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 33,80 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU62NS Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 10,48 - 10,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 27.351,92 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 27.351,92 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.440,32 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte Hebel: 25,05 Kurschance: + 75 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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