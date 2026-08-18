RBC stuft Hermes auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hermes von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 1900 auf 1700 Euro gesenkt. Die Wachstumprämie des Luxusgüterherstellers zum Sektor schmelze zusammen, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So dürfte die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Umsatzes in Relation zum operativen Ergebnis (Ebit) von 2027 an jährlich um zwei Prozentpunkte sinken im Vergleich zu den Wettbewerbern. Die Entwicklung dürfte zunehmen vom Segment Lederwaren abhängen./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 18:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 1.535EUR auf Tradegate (18. August 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.





Schreibe Deinen Kommentar