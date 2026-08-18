Rücksetzer beim Silberpreis jetzt 65,12 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 37,79801USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 65,12USD ein Wert von 17.228,6USD geworden – ein Gewinn von +72,29 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Silberanstieg und die Erwartung, dass der U-Turn abgeschlossen wird und der Kurs weiter steigt. Zugleich rechnen einige mit einem deutlichen Rücksetzer vor einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung; als mögliche Marken werden 70 oder 90 US-Dollar genannt. Langfristig werden eine Rückkehr zu alten Hochs und starke Minenwerte erwartet. Als fundamentale Treiber gelten Geldentwertung, mögliche Finanzkrisen sowie ein verknapptes Angebot, da neue Minen wegen fehlenden Cashflows schwer in den Markt kommen.

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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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