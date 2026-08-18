BERENBERG stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 190 auf 185 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Segment Europace für Hypothekenkredite wachse schneller als ein schwacher deutscher Gesamtmarkt, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier gewinne Hypoport nach wie vor Marktanteile. Die Zielsenkung reflektiere allerdings ein insgesamt schwächeres Marktumfeld./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 85,85EUR auf Tradegate (18. August 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 185
Kursziel alt: 190
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 190
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