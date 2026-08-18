BERENBERG stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 190 auf 185 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Segment Europace für Hypothekenkredite wachse schneller als ein schwacher deutscher Gesamtmarkt, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier gewinne Hypoport nach wie vor Marktanteile. Die Zielsenkung reflektiere allerdings ein insgesamt schwächeres Marktumfeld./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 85,85EUR auf Tradegate (18. August 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 185

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 185,00 € , was eine Steigerung von +114,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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