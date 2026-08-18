YOC behauptet sich: Profitabilität soll 2026 weiter steigen
Trotz konjunktureller Hürden in Deutschland steigert die YOC AG Umsatz und Ertragskraft und setzt mit ihrer KI-Plattform VIS.X klare Wachstumsakzente für 2026.
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- Die YOC AG erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von 17,7 Mio. EUR – nach 17,1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
- Das internationale Geschäft wuchs um 8 %, während die Umsatzentwicklung in Deutschland aufgrund der schwierigen Konjunkturlage stagnierte.
- Die Rohertragsquote verbesserte sich auf 43,1 % und lag damit rund 1,5 Prozentpunkte über den Vorquartalen.
- Das EBITDA stieg um 30 % auf 0,7 Mio. EUR; das Periodenergebnis verbesserte sich von -0,7 Mio. EUR auf -0,6 Mio. EUR.
- Die KI-gestützte Handelsplattform VIS.X bleibt strategischer Schwerpunkt; Investitionen in Automatisierung, künstliche Intelligenz, Datenoptimierung und Connected TV sollen das Wachstum fördern.
- Für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet YOC eine positive Umsatzentwicklung in Deutschland, eine weitere Verbesserung der Rohertragsquote und steigende Profitabilität.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei YOC ist am 18.08.2026.
Der Kurs von YOC lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,6000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,18 % im Plus.
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