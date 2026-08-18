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    YOC AG Poised for Higher Profitability Despite Market Headwinds in 2026

    YOC AG advances its growth path in 2026, lifting margins and earnings while doubling down on its AI-driven VIS.X platform and preparing for a rebound in Germany.

    YOC AG Poised for Higher Profitability Despite Market Headwinds in 2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • YOC AG generated consolidated revenue of EUR 17.7 million in H1 2026, up from EUR 17.1 million in H1 2025.
    • International revenue increased by 8% year-on-year, while revenue in Germany remained flat due to challenging economic conditions.
    • Gross margin improved to 43.1%, approximately 1.5 percentage points higher than in the preceding quarters.
    • EBITDA rose by 30% to EUR 0.7 million, while net loss improved from EUR -0.7 million to EUR -0.6 million.
    • YOC is continuing to invest in its AI-powered VIS.X platform, focusing on automation, data-driven optimization, expanded functionality, and Connected TV advertising integration.
    • Management expects Germany to return to growth, further margin improvements, and increased profitability during the remainder of 2026.

    The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at YOC is on 18.08.2026.

    The price of YOC at the time of the news was 5,6000EUR and was up +0,18 % compared with the previous day.


    YOC

    +5,26 %
    -6,81 %
    -13,25 %
    -23,17 %
    -61,75 %
    -55,40 %
    -49,62 %
    +75,25 %
    -68,99 %
    ISIN:DE0005932735WKN:593273
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