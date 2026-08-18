JDC Group: Umsatz +17 %, EBITDA im Q2 2026 um 83 % gestiegen
Trotz herausforderndem Umfeld legt der Konzern kräftig zu: Umsatz, Ergebnis und besonders Advisortech verzeichnen im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2026 deutliche Zuwächse.
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- Der Konzernumsatz stieg im 2. Quartal 2026 um 16,9 % auf 68,6 Mio. EUR; im ersten Halbjahr erhöhte er sich um 18,7 % auf 143,5 Mio. EUR. Bereinigt lagen die Wachstumsraten bei 25,5 % bzw. 22,8 %.
- Das EBITDA wuchs im zweiten Quartal um 82,5 % auf 6,4 Mio. EUR und im ersten Halbjahr um 69,8 % auf 14,5 Mio. EUR; bereinigt betrug das Halbjahreswachstum 82,7 %.
- Das EBIT mehr als verdoppelte sich auf 4,6 Mio. EUR im zweiten Quartal und auf 11,1 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2026.
- Der Geschäftsbereich Advisortech entwickelte sich besonders stark: Der Halbjahresumsatz stieg um 21,2 % auf 124,2 Mio. EUR, das EBITDA um 76,4 % auf 14,1 Mio. EUR. Advisory wuchs beim Halbjahresumsatz um 8,0 % auf 28,8 Mio. EUR.
- Das Konzernergebnis erhöhte sich im zweiten Quartal um 59,0 % auf 1,9 Mio. EUR und im ersten Halbjahr um 31,7 % auf 5,2 Mio. EUR.
- Die Jahresprognose 2026 bleibt unverändert: Erwartet werden 300–330 Mio. EUR Umsatz und 35–38 Mio. EUR EBITDA, wobei das Unternehmen angesichts des schwierigen Umfelds eher das untere Ende der Prognose erwartet. Impulse werden ab dem vierten Quartal durch das geplante Altersvorsorgedepot ab 2027 erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei JDC Group ist am 18.08.2026.
Der Kurs von JDC Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,43 % im
Plus.
+0,43 %
-4,08 %
+6,82 %
+8,80 %
-22,19 %
+33,52 %
+5,38 %
+301,57 %
+128,16 %
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