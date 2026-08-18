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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays hebt Schott Pharma auf 'Overweight' und Ziel auf 27 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays hebt Schott-Pharma-Kursziel auf 27 Euro
    • Gewinntrend soll sich nach drei Jahren drehen
    • Starkes Wachstum bei Primärverpackungen erwartet
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt Schott Pharma auf 'Overweight' und Ziel auf 27 Euro
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schott Pharma von 16 auf 27 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Nach drei Jahren sinkender Gewinnerwartungen erwartet Analyst Jonathon Unwin nun eine Trendwende, wie er am Montagnachmittag schrieb. Als Impulsgeber sieht er neu verhandelte Verträge des Spezialisten für Verpackungs- und Verabreichungslösungen für injizierbare Medikamente. Er ist optimistisch für das Wachstum im Bereich "Ready-to-use"-Primärverpackungen sowie Spezialfläschchen für instabile Medikamente./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 03:00 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,32 % und einem Kurs von 22,75 auf Tradegate (18. August 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um +4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Mrd..

    SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,222EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -23,94 %/+20,81 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 27 Euro



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