Barclays hebt Schott Pharma auf 'Overweight' und Ziel auf 27 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,32 % und einem Kurs von 22,75 auf Tradegate (18. August 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um +4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,47 %.

Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Mrd..

SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,222EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -23,94 %/+20,81 % bedeutet.