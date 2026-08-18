GOLDMAN SACHS stuft Argenx auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 907 auf 973 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussichten für den Antikörperspezialisten blieben nach den positiven Daten aus der ALKUVIA-Studie mit Vyvgart sehr gut, schrieb Rajan Sharma am Montagabend. Für beide Subtypen der seltenen Skelettentzündung Myositis setzte er im Bewertungsmodell bei den Vyvgart-Chancen nun geringere Risiken an. Die Aktien der Belgier bleiben auf "Conviction List" mit den überzeugendsten Anlageideen der Investmentbank./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 21:15 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 854,2EUR auf Tradegate (18. August 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Rajan Sharma

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 973

Kursziel alt: 907

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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