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    Devisen

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    Euro unter 1,16 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurokurs fällt am Morgen auf 1,1572 US-Dollar
    • Euro bleibt nach kurzem Anstieg unter 1,16 Dollar
    • Iran-Konflikt treibt Ölpreise weiter nach oben
    Devisen - Euro unter 1,16 US-Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag gesunken. Am Morgen notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1572 US-Dollar, nach 1,1578 Dollar am späten Montagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1593 Dollar festgesetzt.

    Damit legte der Aufwärtskurs des Euro zumindest vorerst eine Pause ein. Die europäische Gemeinschaftswährung blieb unter der Marke von 1,16 Dollar, die sie am Vortag zeitweise überschritten und im Tageshoch 1,1614 Dollar erreicht hatte. Dabei hatte der Euro unter anderem von unterschiedliche Zinserwartungen profitiert.

    Die Volkswirte der Landesbank Helaba sehen nun die 100-Tagelinie bei 1,1569 als erste Unterstützung. Unverändert freundlich sei die Lage der technischen Indikatoren, so die Experten.

    Auf politischer Seite steht der Iran-Konflikt wieder im Fokus. Die Aussicht auf eine baldige Lösung des Kriegs zwischen den USA und Iran sind wieder einmal gesunken, nachdem ein weiterer Angriff auf ein Schiff in der Straße von Hormus gemeldet wurde. Dies trieb die Ölpreise weiter nach oben.

    Auf Konjunkturseite stehen am Vormittag hierzulande die ZEW-Umfrage und am Nachmittag neue Zahlen zur US-Industrieproduktion./nas/mis





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