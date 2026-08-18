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    Rüstung

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    Saildrone rüstet Europa auf: Diese Seedrohnen könnten die Ostsee verändern

    Saildrone baut seine Europa-Produktion aus. Die Seedrohnen sollen Überwachung, U-Boot-Abwehr und künftig auch bewaffnete Einsätze übernehmen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Saildrone baut seine Europa-Produktion deutlich aus
    • Fertigung in Niederlanden, Norwegen und Polen
    • Seedrohnen übernehmen künftig militärische Aufgaben
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Rüstung - Saildrone rüstet Europa auf: Diese Seedrohnen könnten die Ostsee verändern
    Foto: OpenAI

    Saildrone baut seine Produktion in Europa aus und hat dafür neue Fertigungsverträge in den Niederlanden, Norwegen und Polen geschlossen, wie Reuters berichtet. Der US-Hersteller unbemannter Schiffe reagiert damit auf die steigende Nachfrage europäischer NATO-Staaten nach maritimer Überwachungs- und Verteidigungstechnologie. In den Niederlanden soll die 52 Meter lange Spectre gebaut werden, die schwere Sensoren, Sonarsysteme und künftig auch Waffen tragen kann. Die 20 Meter lange Surveyor wird bei Umoe Mandal in Norwegen produziert, während Southern Spars in Polen Tragflächen für das Modell fertigt. Die Expansion folgt auf eine Investition von 50 Millionen US-Dollar durch Lockheed Martin, um die Surveyor erstmals mit Raketen auszurüsten. Saildrone hatte bereits im April 2025 eine europäische Tochtergesellschaft gegründet und dafür 60 Millionen US-Dollar unter Führung des dänischen Staatsfonds EIFO eingesammelt. Am Dienstag eröffnete das Unternehmen zudem seine Europazentrale in Kopenhagen.

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    Die Expansion zeigt zugleich, wie stark Saildrone sein Geschäft von der reinen Seeüberwachung in Richtung militärischer Anwendungen verschiebt. Die unbemannten Schiffe des Unternehmens werden bereits seit 2021 von der US Navy eingesetzt. Künftig sollen sie neben Aufklärung und Überwachung auch Aufgaben in der U-Boot-Abwehr und elektronischen Kriegsführung übernehmen. Gemeinsam mit Lockheed Martin wird unter anderem die Integration von Raketenstartern und weiteren Waffensystemen vorangetrieben.

    Besonders die neue Spectre verdeutlicht diesen Wandel. Das rund 250 Tonnen schwere Schiff erreicht bis zu 30 Knoten und kann mehr als 70 Tonnen Nutzlast aufnehmen. Eine nahezu geräuschlose elektrische Fahrt soll es unter anderem für die U-Boot-Jagd geeignet machen. Für Europa sind solche Systeme vor allem mit Blick auf Nord- und Ostsee interessant. Saildrone nennt die Überwachung von Pipelines, Kommunikationskabeln und anderer kritischer Unterwasser-Infrastruktur ausdrücklich als Einsatzgebiet. Die neue Zentrale in Kopenhagen soll deshalb als Ausgangspunkt für Einsätze und Kundenbetreuung in Europa dienen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 514,6EUR auf Tradegate (18. August 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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