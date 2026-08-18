Berenberg hebt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 91 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Aktie

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 72,70 auf Tradegate (18. August 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Aktie um +3,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Sixt bezifferte sich zuletzt auf 2,29 Mrd..

Sixt zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +12,09 %/+48,55 % bedeutet.