ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 91 Euro
- Berenberg hebt nun Sixt-Kursziel auf 91 Euro an
- Empfehlung steigt von Hold auf Buy für die Aktie
- Sommergeschäft und Anlegerdialog stärken Sixt
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Stammaktien von Sixt von 83 auf 91 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Angesichts der schwachen Konsumstimmung möge das Bauchgefühl gegen die Kaufempfehlung sprechen, die Aussichten sprächen aber für die Münchner, schrieb Yasmin Steilen am Montagnachmittag. Sie geht von einem starken Sommer-Reisegeschäft in Europa aus und sieht einen fokussierten Ansatz bezüglich der Restwert-Risiken in Nordamerika. Zudem gebe es die klare Bereitschaft zur besseren Kommunikation mit den Anlegern./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Aktie
Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 72,70 auf Tradegate (18. August 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Aktie um +3,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Sixt bezifferte sich zuletzt auf 2,29 Mrd..
Sixt zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +12,09 %/+48,55 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 91 Euro
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Bei 500 Mio EBT, sollten wir bei einem Gewinn von ca 7,5 € pro Aktie und einer Dividende von knappen 4 € sein. Der Kurs der St sollte in diesem Fall sicherlich in der Region von 110/120 € liegen, wäre dann auch beim 2fachen des Buchwertes. Ist wohl historisch gesehen ein guter mittel/fairer Wert.