BERENBERG stuft BP auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 600 auf 605 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Öl- und Gaskonzern sei eine weiter sinkende Nettoverschuldung absehbar, schrieb Henry Tarr in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Verkäufe von Beteiligungen und das Freiwerden von Betriebskapital dürften dazu beitragen. Teilverkäufe für sechs Milliarden US-Dollar und mehr im kommenden Jahr sprächen zudem für eine Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 20:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 6,184EUR auf Tradegate (18. August 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Henry Tarr

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,05

Kursziel alt: 6

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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