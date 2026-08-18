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    Starkes Wachstum, üppiger Kursanstieg - hat Vincorion das Zeug zu (noch) mehr?

    Vincorion ist ein weitgehend unbekanntes, aber technologisch etabliertes Unternehmen innerhalb der europäischen Sicherheits- und Luftfahrtindustrie. Dabei präsentiert sich die ehemalige Jenoptik-Tochter als Anbieter missionskritischer Energie- und Mechatroniksysteme für militärische und zivile Anwendungen.

    Das Unternehmen ist erst seit Mitte März an der Börse notiert und hat seitdem zweimal Zahlen vorgelegt. Der Aktienkurs ist volatil, liegt aber inzwischen um mehr als 25% über dem Ausgabepreis von 17 Euro. Da stellt sich die Frage, ob da für Anleger noch mehr zu holen ist...

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    Autor
    Michael C. Kissig
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    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
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    Verfasst von Michael C. Kissig
    Starkes Wachstum, üppiger Kursanstieg - hat Vincorion das Zeug zu (noch) mehr? Vincorion ist ein weitgehend unbekanntes, aber technologisch etabliertes Unternehmen innerhalb der europäischen Sicherheits- und Luftfahrtindustrie. Dabei präsentiert sich die ehemalige Jenoptik-Tochter als Anbieter missionskritischer Energie- und …
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