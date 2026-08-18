BHP Group Aktie gut behauptet +2,94 % - 18.08.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die BHP Group Aktie. Mit einer Performance von +2,94 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BHP Group Aktie. Nach einem Plus von +1,66 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 39,20€, mit einem Plus von +2,94 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

BHP Group ist einer der weltweit größten Rohstoffkonzerne mit Fokus auf Eisenerz, Kupfer, Kohle und Nickel; zudem Engagement in Potash. Hauptzweck ist Förderung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen für Industrie und Energiewirtschaft. Starke Marktstellung v.a. bei Eisenerz und Kupfer. Wichtige Konkurrenten: Rio Tinto, Vale, Glencore, Anglo American. USPs: diversifiziertes Portfolio, Skalenvorteile, niedrige Förderkosten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die BHP Group Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BHP Group Aktie damit um -2,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,44 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BHP Group einen Anstieg von +45,90 %.

BHP Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,68 % 1 Monat +8,44 % 3 Monate +5,15 % 1 Jahr +64,06 %

Informationen zur BHP Group Aktie

Stand: 18.08.2026, 08:26 Uhr

Es gibt 5 Mrd. BHP Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 199,04 Mrd. € wert.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Freeport-McMoRan, Fortescue Metals Group und Co.

Freeport-McMoRan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,95 %. Fortescue Metals Group notiert im Plus, mit +0,41 %. Rio Tinto notiert im Minus, mit -0,23 %. Glencore verliert -0,62 %

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Ob die BHP Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BHP Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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