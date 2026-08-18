SCHOTT Pharma - Aktie schießt in die Höhe +4,86 % - 18.08.2026

Die SCHOTT Pharma Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,86 % auf 22,650€. Damit gewinnt die Aktie +1,050 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SCHOTT Pharma Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,82 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 22,650€, mit einem Plus von +4,86 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

SCHOTT Pharma ist ein führender Anbieter von Primärverpackungen für die Pharmaindustrie, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Glas- und Polymerverpackungen. Konkurrenten sind Gerresheimer und West Pharmaceutical. Unterscheidet sich durch fortschrittliche Technologien und nachhaltige Produktion.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SCHOTT Pharma Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +36,14 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SCHOTT Pharma Aktie damit um +3,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,47 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SCHOTT Pharma +48,47 % gewonnen.

SCHOTT Pharma Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,84 % 1 Monat +7,47 % 3 Monate +36,14 % 1 Jahr -2,62 %

Informationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Stand: 18.08.2026, 08:27 Uhr

Es gibt 151 Mio. SCHOTT Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,43 Mrd. € wert.

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Ob die SCHOTT Pharma Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SCHOTT Pharma Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.