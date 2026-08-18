XRP unter 1 US-Dollar – jetzt droht die nächste Verkaufswelle

XRP rutscht unter die Marke von einem US-Dollar. Am Dienstagvormittag notiert die Kryptowährung bei 0,99 US-Dollar und damit 0,7 Prozent im Minus. Auf Wochensicht beträgt der Verlust 1,75 Prozent, innerhalb eines Monats ging es um mehr als 9 Prozent bergab. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus damit bereits auf 46,7 Prozent.

Laut Analyst Amr Taha stieg das Open Interest für XRP auf Binance zwischen dem 3. und 17. August von 181 Millionen auf 232,7 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 28,6 Prozent und dem höchsten Stand seit Juni.

Für XRP ist das allerdings nicht automatisch bullish. Zwar werden wieder deutlich mehr Positionen am Terminmarkt eröffnet, gleichzeitig setzen viele Händler aber auf fallende Kurse. Auf Binance liegt der Wert, der das Verhältnis zwischen Käufen und Verkäufen misst, inzwischen bei minus 463,2 Millionen US-Dollar.

Auch beim direkten Kauf und Verkauf von XRP hat sich die Stimmung deutlich verschlechtert. Anfang August überwogen die Käufe noch mit rund 153 Millionen US-Dollar. Inzwischen überwiegen die Verkäufe mit 231,8 Millionen US-Dollar.

Großinvestoren halten sich zurück

Einen Hoffnungsschimmer liefern dagegen Großanleger. Laut Analyst Darkfost sind die durchschnittlichen XRP-Zuflüsse großer Halter zu Binance auf Dreimonatssicht auf 61 Millionen US-Dollar gefallen – den niedrigsten Stand seit 2021.

Das könnte für XRP zumindest etwas Entlastung bringen. Denn wenn Großanleger weniger Token an Börsen übertragen, stehen dort auch weniger XRP für mögliche Verkäufe bereit.

Was XRP jetzt für die Trendwende braucht

Entscheidend für eine Erholung dürfte auch die Nachfrage nach XRP-ETFs sein. Zuletzt flossen am 17. August 2,25 Millionen US-Dollar in die Produkte. Für einen nachhaltigen Kursimpuls müssten die Zuflüsse jedoch deutlich zulegen und institutionelle Anleger wieder stärker als Käufer auftreten.

Daneben richtet sich der Blick auf Washington. Fortschritte im September beim Clarity Act könnten XRP neuen Rückenwind geben und für mehr regulatorische Sicherheit sorgen. Weitere Verzögerungen wären dagegen eine Belastung.

Auch Ripple selbst muss liefern. Der Stablecoin RLUSD wächst weiter und kommt inzwischen auf eine Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden US-Dollar. Bislang profitiert XRP davon allerdings kaum. Für eine stärkere Erholung müsste sich das Wachstum des Ripple-Ökosystems deshalb zunehmend auch in einer höheren Nachfrage nach XRP bemerkbar machen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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