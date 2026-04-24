DroneShield Aktie fällt am 18.08.2026 um -4,24 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Die DroneShield Aktie ist bisher um -4,24 % auf 1,1635€ gefallen. Das sind -0,0515 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,58 %, geht es heute bei der DroneShield Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die DroneShield Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -39,79 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um -12,04 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,96 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -38,99 % verloren.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,04 % 1 Monat -13,96 % 3 Monate -39,79 % 1 Jahr -47,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 18.08.2026, 08:28 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursrückgang der DroneShield-Aktie, einen möglichen Einstieg um 1,15 Euro und eine Leerverkaufsquote von 15,78 %. Die Bewertung gilt trotz gesunkener Kurse mit etwa siebenfachem Umsatz noch als ambitioniert. Kritisiert werden verfehlte Erwartungen, geringe H1-Umsätze, sinkende Margen und ausbleibende Großaufträge. Hoffnungen ruhen auf steigenden Margen, der C2-Strategie und NATO-Aufträgen in H2; kurzfristig wird der Abwärtstrend jedoch als intakt gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 924 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,07 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Der Zwischenfall Anfang August auf dem Flughafen Leipzig, bei dem glücklicherweise eine Drohne mit Semtex-Sprengstoff nicht gezündet werden konnte, zeigt, wie verwundbar die Sicherheitsarchitektur nicht nur in Deutschland ist. Oftmals gelingt es …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,42 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,35 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,04 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,03 % zu

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Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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