Der Markt feiert, einer warnt
Dieser Analyst sieht die SpaceX-Aktie um fast 50 % crashen
Während fast die gesamte Wall Street weiter auf steigende Kurse setzt, rechnet ein Analyst mit einem völlig anderen Szenario. Sein Kursziel liegt erschreckend tief – und der Grund steckt ausgerechnet im KI-Boom.
- Analyst sieht SpaceX-Aktie fast 50 Prozent fallen
- KI-Wachstum birgt Risiken durch kündbare Verträge
- Hohe Investitionen und Bewertung erhöhen das Risiko
- Report: Achtung, Korrektur!
Ein Analyst stellt sich bei SpaceX gegen fast die gesamte Wall Street – und sieht für die Aktie fast 50 Prozent Abwärtspotenzial. Glenn Thum von Phillip Securities bekräftigt seine Verkaufsempfehlung und ein Kursziel von 75 US-Dollar. Damit liegt er weit unter dem aktuellen Kurs von rund 146 US-Dollar und dem Konsensziel von 227 US-Dollar. 28 von 35 Analysten empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf, Morgan Stanley hält sogar ein Bull-Case-Ziel von 600 US-Dollar für möglich.
Thums Skepsis richtet sich vor allem gegen den neuen KI-Boom bei SpaceX. Der KI-Umsatz sprang im zweiten Quartal um 247 Prozent und steuerte rund 2,56 Milliarden US-Dollar bei. Insgesamt stieg der Quartalsumsatz um 92 Prozent auf 7,81 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen deutlich. Doch genau dieses Wachstum hält Thum für weniger belastbar, als es auf den ersten Blick wirkt.
Die Cloud-Kunden zahlen monatlich und können ihre Verträge nach der Hochlaufphase mit einer Frist von nur 90 Tagen kündigen. Hinzu kommt ein erhebliches Konzentrationsrisiko: Ein einzelner KI-Kunde stand im zweiten Quartal für 19,5 Prozent des gesamten Umsatzes, nach weniger als 10 Prozent im Vorjahr. Für eine höhere Bewertung müssten diese Vereinbarungen aus Sicht von Phillip Securities stärker in langfristige Verträge überführt werden.
Gleichzeitig verschlingt der Ausbau enorme Summen. SpaceX investierte im zweiten Quartal 18,4 Milliarden US-Dollar – rund das 2,4-Fache des Quartalsumsatzes – und verbuchte einen operativen Verlust von 542 Millionen US-Dollar. Phillip Securities erwartet, dass das Unternehmen mindestens bis 2030 unprofitabel bleibt und weiter Barmittel verbrennt.
Gleichzeitig steht hinter SpaceX enorme institutionelle Feuerkraft. Die Aktie legte zuletzt um rund 4,4 Prozent zu, nachdem neue Meldungen das Ausmaß der Beteiligungen großer Investoren offenlegten. Nvidia hält demnach fast 123 Millionen SpaceX-Aktien, Alphabet kommt auf einen Anteil von 7,2 Prozent. Der Stiftungsfonds der Harvard University meldete zudem eine Beteiligung im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar.
Die Bewertung lässt Anleger damit kaum Spielraum für Enttäuschungen. Bei rund 146 US-Dollar wird die Aktie weiterhin mit einem extrem hohen, fast 400-fachen erwarteten Non-GAAP-Gewinn bewertet. Die Wette lautet: KI, Starlink und das Raumfahrtgeschäft müssen schnell genug wachsen, um diese Bewertung nachträglich zu rechtfertigen. Genau hier setzt Thums Warnung an: Wenn Großkunden abspringen oder die Milliardeninvestitionen nicht schnell genug Rendite bringen, könnte die Aktie deutlich Luft verlieren.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 124,5EUR auf Tradegate (18. August 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.