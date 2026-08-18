Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 26-2026

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Banyan Gold, Canada Nickel, Discovery Mining, Fortuna Mining, Hannan Metals, Mogotes Metals, Newcore Gold, Southern Cross Gold und Silver und Uranium Royalty, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 04.08.2026, 17:00, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

die Welt benötigt immer mehr Rohstoffe – doch zwischen einer Entdeckung und der tatsächlich produzierenden Mine liegen heute enorme Zeiträume. Eine aktuelle Analyse von S&P Global zeigt: Im Durchschnitt dauert es rund 16 Jahre von der Entdeckung bis zur Produktion. Gerade in Nordamerika können komplexe Umweltprüfungen, Konsultationen und mehrstufige Genehmigungsverfahren Projekte über viele Jahre verzögern. Kanada versucht deshalb inzwischen gezielt gegenzusteuern und seine Genehmigungsprozesse für strategisch wichtige Rohstoffprojekte deutlich zu beschleunigen.

Wie groß die Unterschiede zwischen einzelnen Jurisdiktionen sein können, zeigt dagegen aktuell Westafrika. Fortuna Mining erhielt für sein Diamba-Sud-Goldprojekt im Senegal die entscheidende Umweltgenehmigung weniger als neun Monate nach Einreichung der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie. Die eigentliche Mining-Lizenz wurde im Februar 2026 beantragt und wird nun erwartet. CEO Jorge Ganoza bezeichnete die Geschwindigkeit des Verfahrens ausdrücklich als international wettbewerbsfähig. Gleichzeitig legte Fortuna Ende Juni eine beeindruckende Machbarkeitsstudie vor: Bei einem Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze erreicht Diamba Sud einen After-Tax-NPV5 von rund 1 Mrd. US-Dollar, eine IRR von 60 % und eine Amortisationszeit von lediglich einem Jahr.

Für Investoren wird damit neben Geologie, Management und Finanzierung ein weiterer Faktor immer wichtiger: Wie schnell kann ein gutes Projekt tatsächlich zur Mine werden? In einer Welt, in der Regierungen um Gold, Kupfer, Uran und kritische Rohstoffe konkurrieren, könnten transparente und effiziente Genehmigungsverfahren zu einem entscheidenden Standortvorteil werden. Fortuna Mining zeigt mit seinen Aktivitäten in Senegal und Côte d’Ivoire derzeit eindrucksvoll, welches Potenzial Afrika bieten kann – und ist daher unsere heutige Aktie der Woche.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

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Aktie im Fokus

Fortuna Mining genehmigt Kapazitätserweiterung

Fortuna beabsichtigt eine Steigerung der Verarbeitungskapazität um 30 % von 1,75 Mtpa auf 2,3 Mtpa, was in den nächsten zehn Jahren eine durchschnittliche jährliche Goldproduktion in Séguéla von mehr als 200.000 Unzen ermöglichen wird.

News: Fortuna genehmigt eine Kapazitätserweiterung um 30 % für die Goldmine Séguéla in der Elfenbeinküste

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Banyan Gold landet weiteren Volltreffer

Banyan hat in seinen ersten Explorationsbohrlöchern im Nitra-Goldprojekt sichtbares Gold und eine hochgradige Mineralisierung durchschritten, darunter 1,62 g/t Gold auf 5,0 Metern und 17,80 g/t Gold auf 0,4 Metern.

News: Banyan Gold stößt in der neu identifizierten Roaring-Fork-Zone auf hochgradige Mineralisierung, sichtbares Gold in der Seattle-Creek-Zone im Nitra-Projekt im Yukon

Newcore Gold glänzt mit Goldgehalten

Bei den Diamantbohrungen in der Goldlagerstätte Nyam wurden unter anderem 3,67 Gramm pro Tonne Gold über 25,3 Metern durchteuft, was die Zone mit dem bislang höchsten Gehalt und der größten Mächtigkeit darstellt.

News: Newcore Gold stößt bei Bohrungen auf 3,67 g/t Gold auf einer Länge von 25,3 Metern im Enchi-Goldprojekt in Ghana

Southern Cross Gold stößt abermals auf hochgradiges Gold

Zu den besten Ergebnissen auf dem Christina-Prospekt gehört ein breiter Abschnitt von 8,3 Metern mit 4,8 g/t Goldäquivalent sowie ein hochgradiger Abschnitt von 0,8 Metern mit 141,0 g/t Goldäquivalent.

News: Southern Cross Gold bohrt 481 Meter Mineralisierung, die Christina mit dem Golden Dyke in der westlichsten Bohrung verbindet, darunter 0,8 Meter mit 141,0 g/t Gold

Uranium Royalty schließt Sweetwater-Transaktion ab

Durch die Arrangement-Transaktion wird ein gut etabliertes, Cashflow generierendes Lizenzgebührenportfolio mit branchenführenden Lebensdauern der Minen hinzugewonnen, das von etablierten und erfahrenen Betreibern unterstützt wird.

News: Uranium Royalty schließt wegweisende Sweetwater-Transaktion ab und schafft damit ein führendes Unternehmen für Uran- und Grundstückslizenzgebühren

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger & Team

Swiss Resource Capital AG

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Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Quellen:

Die jeweiligen News entnehmen Sie bitte den offiziellen Webseiten der Unternehmen, sowie www.rohstoff-tv.com.

Interessen/Vergütung (SRC):

Vergütung durch die oben genannten Mandats-Emittenten; eigene Positionen < 0,5 %: ja, über „SRC Mining Special Situations Zertifikat“; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine. Anteil im SRC Mining Special Situations Zertifikat < 0,5 %.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen:

Unternehmensmeldungen/Präsentationen, historische Daten/Reports; qualitative Einordnung; keine Bewertungsmodelle.

Update-Policy & Abweichungen:

Kein Update geplant.

Hinweis § 86 WpHG:

Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (u. a. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Wesentliche Risiken:

Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt.

Hinweis:

Die nachfolgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

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