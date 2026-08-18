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    KI-Ausgaben explodieren

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    Tencent zündet die KI-Offensive – und S&P sieht keinen Grund zur Sorge

    Tencent fährt seine KI-Investitionen massiv hoch. S&P sieht die Kreditwürdigkeit dank starker Kerngeschäfte und solider Finanzpuffer dennoch nicht gefährdet.

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Investitionen steigen, Kreditwürdigkeit bleibt stabil
    • Starke Spiele- und Werbeerlöse finanzieren Ausgaben
    • Hohe Ausgaben drücken Cashflow, KI birgt Wachstum
    • Report: Achtung, Korrektur!
    KI-Ausgaben explodieren - Tencent zündet die KI-Offensive – und S&P sieht keinen Grund zur Sorge
    Foto: Ying Tang - picture alliance / NurPhoto

    S&P Global Ratings sieht Tencents Kreditwürdigkeit trotz deutlich steigender KI-Investitionen nicht gefährdet. Der Konzern profitiert weiterhin von stabil wachsenden Einnahmen aus Online-Spielen und Marketingdienstleistungen, die einen großen Teil der zusätzlichen Ausgaben auffangen dürften. Nach Einschätzung der Ratingagentur könnten Tencents Investitionen von 11,4 Milliarden Euro im vergangenen Jahr auf mehr als 26 Milliarden Euro im Jahr 2026 steigen. Dadurch dürfte der freie operative Cashflow zwar deutlich sinken, S&P erwartet jedoch weiterhin einen soliden finanziellen Puffer. In den kommenden zwei Jahren könnte Tencent durch Dividenden, Aktienrückkäufe und höhere Investitionen von einer Netto-Cash-Position in eine leichte Nettoverschuldung wechseln.

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    Das Verhältnis von Schulden zu EBITDA dürfte dabei lediglich zwischen 0,2 und 0,3 liegen. Besonders große Chancen sieht S&P beim Einsatz agentenbasierter KI im Arbeitsumfeld, da Tencent über das Weixin- und WeChat-Ökosystem bereits eine starke Nutzerbasis verfügt. Unsicher bleibt allerdings, wie schnell sich die hohen KI-Ausgaben auszahlen, zumal die Kosten für moderne Technologie und Hardware deutlich gestiegen sind.

    Wie stark Tencent seine KI-Offensive bereits beschleunigt, zeigen die jüngsten Quartalszahlen. Die Investitionen stiegen im zweiten Quartal um 176 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Dadurch rutschte der freie Cashflow mit 1,8 Milliarden Euro ins Minus. Ohne hohe Vorauszahlungen für zusätzliche Rechenkapazitäten hätte Tencent allerdings noch einen freien Cashflow von 4,9 Milliarden Euro erzielt. Das Geld fließt unter anderem in das eigene Hy3-Modell, die KI-Anwendungen WorkBuddy und CodeBuddy sowie neue Funktionen für Weixin.

    Gleichzeitig zeigen sich bereits erste Erträge aus dem KI-Einsatz. Die Marketingerlöse stiegen im zweiten Quartal um 22 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro, wobei Tencent ausdrücklich verbesserte KI-Modelle für Werbung als Wachstumstreiber nennt. Auch das Cloud-Geschäft profitierte von steigender Nachfrage nach KI-Diensten. Besonders groß ist das langfristige Potenzial innerhalb von Weixin und WeChat mit zusammen rund 1,44 Milliarden monatlich aktiven Nutzern. Tencent testet dort inzwischen in kleinem Umfang den KI-Agenten Xiaowei, der künftig Aufgaben direkt innerhalb des Ökosystems übernehmen soll. Auch der Büroassistent WorkBuddy verzeichnet laut Tencent stark steigende Nutzerzahlen und eine hohe Zahlungsbereitschaft.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tencent Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 48,71EUR auf Tradegate (18. August 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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