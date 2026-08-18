Frasers baut Position bei Hugo Boss weiter aus
- Frasers erhöht Hugo-Boss-Anteil auf 47,89 Prozent
- Frasers bewertet Hugo Boss mit 2,7 Milliarden Euro
- EU-Kommission stimmt der Übernahme durch Frasers zu
METZINGEN (dpa-AFX) - Der Großaktionär Frasers Group hat seinen Anteil an Hugo Boss weiter aufgestockt. Frasers habe seine Beteiligung an dem Modekonzern auf 47,89 Prozent ausgebaut, teilten die Briten am Dienstag mit. Sie versuchen bereits seit Mitte Juni das Ruder bei den Schwaben zu übernehmen. Im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Angebots bewertete Frasers das MDax -Unternehmen mit rund 2,7 Milliarden Euro.
Die Konditionen hielt das Management von Hugo Boss zwar für nicht ausreichend. Offenbar gelingt es Frasers aber trotzdem, weitere Anteile einzusammeln. Die zusätzliche Annahmefrist lief bis zum 13. August. Die EU-Komission hat der Übernahme zugestimmt. Frasers ist ein Einzelhandelskonglomerat, hinter dem der Unternehmer Mike Ashley steckt./lew/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 32.232 auf Ariva Indikation (18. August 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -0,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Mrd..
Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -2,81 %/+31,34 % bedeutet.
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Ashley ist stillhalter, also kann er garnix ausüben.
Ich vermute weiterhin, dass Frasers Group sowie der italienische Großaktionär, aber auch die erwähnten Banken Optionen geschrieben haben sodass sich die Aktienpositionen z.T. wechselseitig aufheben.
Dennoch ist die schiere Größe der Finanzinstrumente nach meiner Einschätzung erstaunlich!
Lass da 10% andienen an Aktienzahl.....dann haben sie den ersten Stich schon als Geschenk erhalten.......