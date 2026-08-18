Frasers baut Position bei Hugo Boss weiter aus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 32.232 auf Ariva Indikation (18. August 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -0,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Mrd..

Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -2,81 %/+31,34 % bedeutet.