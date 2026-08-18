Heidelberger Druckmaschinen
Neuer Finanzvorstand kommt von Wacker Neuson
- Christoph Burkhard wird neuer Finanzvorstand
- Amtsübernahme bei Heidelberg zum 1. Oktober
- Volker Herdin geht anschließend in den Ruhestand
HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat einen neuen Finanzvorstand gefunden. Der 62-jährige Christoph Burkhard soll das Amt zum 1. Oktober übernehmen, wie das Unternehmen am Dienstag in Heidelberg mitteilte. Er folgt Volker Herdin, der dann in den Ruhestand gehen wird. Burkhardt ist derzeit noch Finanzchef des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson, dieses Amt hat er zum 31. August niedergelegt. Davor war er Finanzvorstand beim Windturbinenbauer Nordex./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 1,429 auf Tradegate (18. August 2026, 08:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -1,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 429,92 Mio..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,0000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1,0000EUR was eine Bandbreite von -28,88 %/-28,88 % bedeutet.
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Na prima, endlich mal die 1.40€ überflogen. Die fette Basis mit den Druckmaschinen kränkelt ja noch ziemlich gewaltig. Bleibt nur zu hoffen daß das Drohnengeschäft bald erste Früchte trägt und die Batterieproduktion vielleicht nächstes Jahr mal anläuft. Auf gute Quartalszahlen kann man ja wohl weniger hoffen, aber vielleicht gibt es wenigstens mal ein paar Aufträge in den neuen Geschäftsfeldern. Nachdem der Anfänger hier wegmoderiert wurde ist es ja sehr ruhig geworden....
wird dir "Anfaenger_199" es eigentlich nicht langweilig, den Thread mit deinen "Ergüssen" voll zu müllen?