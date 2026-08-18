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    Heidelberger Druckmaschinen

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    Neuer Finanzvorstand kommt von Wacker Neuson

    Für Sie zusammengefasst
    • Christoph Burkhard wird neuer Finanzvorstand
    • Amtsübernahme bei Heidelberg zum 1. Oktober
    • Volker Herdin geht anschließend in den Ruhestand
    Heidelberger Druckmaschinen - Neuer Finanzvorstand kommt von Wacker Neuson
    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat einen neuen Finanzvorstand gefunden. Der 62-jährige Christoph Burkhard soll das Amt zum 1. Oktober übernehmen, wie das Unternehmen am Dienstag in Heidelberg mitteilte. Er folgt Volker Herdin, der dann in den Ruhestand gehen wird. Burkhardt ist derzeit noch Finanzchef des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson, dieses Amt hat er zum 31. August niedergelegt. Davor war er Finanzvorstand beim Windturbinenbauer Nordex./nas/stk

    Heidelberger Druckmaschinen

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    ISIN:DE0007314007WKN:731400
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 1,429 auf Tradegate (18. August 2026, 08:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -1,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 429,92 Mio..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,0000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1,0000EUR was eine Bandbreite von -28,88 %/-28,88 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die mögliche Neubewertung der Heidelberger-Druckmaschinen-Aktie durch neue Geschäftsfelder: die Kooperation mit Phenogy für Natrium-Ionen-Batteriespeicher und das Drohnenabwehr-Joint-Venture Onberg. Befürworter erwarten daraus hohe künftige Umsätze und eine Rally, Skeptiker verweisen auf Phenogys geringe Größe und fehlende Belege. Technisch notiert die Aktie über der 20-, 50- und 100-Tage-Linie; die 200-Tage-Linie liegt bei etwa 1,62 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

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