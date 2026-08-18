Neuer Finanzvorstand kommt von Wacker Neuson

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 1,429 auf Tradegate (18. August 2026, 08:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -1,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,87 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 429,92 Mio..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,0000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1,0000EUR was eine Bandbreite von -28,88 %/-28,88 % bedeutet.