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    Umsatz stabilisiert, Ergebnisstärke nach neun Monaten verbessert

    Umsatz stabilisiert, Ergebnisstärke nach neun Monaten verbessert
    Foto: 417264605

    Gilching (IRW-Press/18.08.2026) -
    * Hoenle Gruppe realisiert nach neun Monaten Umsatz von 69,0 Mio. EUR (-1,1 %)
    * Investitionszurückhaltung im Maschinen- und Anlagenbau belastet Business Unit Härtung
    * Effizienzmaßnahmen und Fokussierung auf profitable Geschäftsfelder zeigen Wirkung
    * Umsatz und Ergebnis in Business Units Klebstoffsysteme und Entkeimung steigen
    * Konzern-EBITDA klettert von 3,6 Mio. € im Vorjahr auf 4,5 Mio. € im GJ 2025/26

    In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 ergab sich ein zweigeteiltes Bild für die Hoenle Gruppe. Auf der einen Seite belastete die konjunkturelle Schwäche im Maschinen- und Anlagenbau und insbesondere in der Druckindustrie die Geschäftsentwicklung. Zusätzlich wirkten sich strukturelle Veränderungen und Konsolidierungen innerhalb der Branche auf die Entwicklung der Business Unit Härtung aus. Auf der anderen Seite lagen die Umsätze und Ergebnisse sowohl in der Business Unit Klebstoffsysteme als auch in der Business Unit Entkeimung klar über denen des Vorjahres und im Rahmen der Erwartungen. Die Hoenle Gruppe erzielte im laufenden Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von 69.026 T€ und lag damit leicht unter dem Vorjahresniveau von 69.809 T€.

    Positiv wirkten die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen sowie die konsequente Fokussierung auf profitable Geschäftsfelder. Dies führte zu einem verbesserten Produktmix, aber auch zu einer Verbesserung der Materialaufwandsquoten in den einzelnen Business Units.

    Das Konzern-Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich von 3.554 T€ auf 4.471 T€, das EBIT war mit 432 T€ wieder positiv (Vj. -554 T€). Das Konzernergebnis verbesserte sich auf -1.070 T€ nach -1.320 T€ im Vorjahr, was einem Ergebnis je Aktie von -0,17 € (Vj. -0,22 €) entspricht.

    Ausblick

    Business Unit Klebstoffsysteme

    Die Business Unit Klebstoffsysteme verfügt über ein umfassendes Portfolio an UV-härtenden Klebstoffen und darauf abgestimmten Härtungssystemen zur Realisierung anspruchsvoller industrieller Fügeprozesse. Durch die Kombination von Material- und Prozesskompetenz entwickelt die Hoenle Gruppe kundenspezifische Lösungen, die neben der Verbindung von Bauteilen zusätzliche Funktionen wie elektrische Kontaktierung, Wärmemanagement, strukturelle Stabilisierung sowie den Schutz sensibler Komponenten erfüllen.

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