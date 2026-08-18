🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsWeizen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Weizen
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bundeslandwirtschaftsminister verspricht Bauern Hilfe - erst nach Erntebilanz

    Für Sie zusammengefasst
    • Rainer sagt Bauern bei Dürreschäden Hilfe zu
    • Hilfe soll nach belastbaren Daten gezielt erfolgen
    • Landwirtschaft muss beim Hitzeplan mitgedacht werden
    Bundeslandwirtschaftsminister verspricht Bauern Hilfe - erst nach Erntebilanz
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts teils schlechter Ernten durch Trockenheit hat Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) den Bauern Hilfe zugesichert. Das gehe aber erst dann, wenn belastbare Daten vorliegen, sagte Rainer im ZDF-"Morgenmagazin". "Ohne belastbare Daten können wir schlecht Hilfe leisten."

    Es sei ihm aber wichtig, "dass die landwirtschaftlichen Betriebe wissen, sie bleiben nicht alleine. Wir haben die Folgen der Dürre genau im Auge und werden, so gut es geht und so schnell es auch geht, passgenaue Hilfen anbieten." Über die Landwirtschaftliche Rentenbank sei ein 200-Millionen-Euro-Sofortprogramm aufgelegt worden, das allerdings nicht ausreichend sei.

    Auf die Frage, ob Brot und Fleisch wegen der schlechten Ernte nun teurer würden, sagte Rainer: "Ich gehe nicht davon aus, dass es sofort teurer wird, weil die Lebensmittelpreise hängen auch noch von vielen anderen Faktoren ab, von der Lieferkette, von Transport, von der Erzeugung."

    Rainer: Landwirtschaft in Aktionsplan einbeziehen

    Zum von der SPD vorgeschlagenen Hitzeaktionsplan sagte Rainer, dabei dürfe die Landwirtschaft nicht vergessen werden. Sie sei am stärksten von der Dürre betroffen. "Sie produzieren tagtäglich für uns hervorragendste Lebensmittel. Deshalb muss die Landwirtschaft mitgedacht werden."

    Bei der Frage, ob Klimaanpassung und Naturschutz wie von der SPD gefordert als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz verankert werden sollte, wollte sich Rainer nicht festlegen. "Wir haben nächste Woche Kabinettsklausur. Da haben wir auch die Zeit, dieses Thema zu diskutieren", sagte er./brd/DP/mis







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bundeslandwirtschaftsminister verspricht Bauern Hilfe - erst nach Erntebilanz Angesichts teils schlechter Ernten durch Trockenheit hat Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) den Bauern Hilfe zugesichert. Das gehe aber erst dann, wenn belastbare Daten vorliegen, sagte Rainer im ZDF-"Morgenmagazin". "Ohne belastbare …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     