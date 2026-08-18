Werkzeugproduzent Einhell bekräftigt Jahresziele - Umsatz legt leicht zu

LANDAU AN DER ISAR (dpa-AFX) - Der Werkzeughersteller Einhell bleibt auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Für die zweite Jahreshälfte gehe das Unternehmen von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung aus, teilte der SDax-Konzern bei Vorlage seiner Halbjahreszahlen am Dienstag mit. Allerdings werde diese etwa durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung in den relevanten Absatzmärkten, geopolitischen Ereignissen sowie Entwicklungen an den Rohstoff-, Energie- und Devisenmärkten beeinflusst. Die anhaltenden globalen Unsicherheiten könnten das Konsumverhalten der Endkunden beeinflussen.

Einhell hatte Anfang Juli bereits Eckdaten für Umsatz und Vorsteuergewinn vorgelegt und die Jahresziele bestätigt. Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand um Unternehmenschef Andreas Kroiss mit einer Vorsteuerrendite in Höhe von etwa 9 Prozent. Der Erlös soll 1,2 Milliarden Euro erreichen.