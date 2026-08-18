Bergbaukonzern BHP verdient dank höherer Kupferpreise mehr
- BHP steigert Gewinn dank höherer Kupferpreise
- BHP zahlt höchste Schlussdividende seit vier Jahren
- Kupfer erstmals für mehr als die Hälfte des Umsatzes
MELBOURNE (dpa-AFX) - Steigende Preise vor allem für Kupfer und Eisenerz haben den Gewinn des Bergbaukonzerns BHP Group im Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende Juni) nach oben getrieben. Trotz milliardenschwerer Abschreibungen stieg der Gewinn um neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 9,8 Milliarden Dollar (rund 8,5 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Melbourne mitteilte. An die Aktionäre will der Konzern eine Schlussdividende von 99 Cent ausgeschüttet, die höchste seit vier Jahren. Damit zahlt BHP für das Geschäftsjahr insgesamt eine Dividende von 1,72 Dollar je Aktie. Bei den Anlegern kam das gut an. Die Aktie stieg an der Börse in Sydney zuletzt um 2,8 Prozent.
Erstmals entfiel in dem Geschäftsjahr mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes auf Kupfer, was vor allem auf einen Anstieg der erzielten Kupferpreise um 35 Prozent zurückzuführen ist. Auch Eisenerz, das zweite Schlüsselprodukt des Unternehmens, hielt sich gut trotz der anhaltenden Schwäche des chinesischen Immobiliensektors und Pekings Bemühungen, die Rohstoffbeschaffung stärker zu kontrollieren.
"Kupfer bleibt unsere größte Wachstumschance - in Australien, Chile und Argentinien", sagte der seit Juli amtierende Konzernchef Brandon Craig in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Er verwies dabei auf die erwartbar starke Nachfrage unter anderem durch künstliche Intelligenz, Energiesicherheit und weitere langfristige Trends. "Ich möchte betonen, dass alle Kupferoptionen, die wir derzeit bei BHP haben, attraktiv sind."/err/tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BHP Group Aktie
Die BHP Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 39,20 auf Tradegate (18. August 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BHP Group Aktie um -2,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,44 %.
Die Marktkapitalisierung von BHP Group bezifferte sich zuletzt auf 194,14 Mrd..
BHP Group zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,3886. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1900 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BHP Group - 850524 - AU000000BHP4
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BHP Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Alle guten Dinge sind 3……..Das bekannte deutsche Sprichwort bedeutet, dass man für eine Sache drei Versuche hat oder dass ein dritter Anlauf zum Erfolg führt. Es dient als Ermutigung, nicht aufzugeben, wenn etwas zweimal schiefgegangen ist.
Was würde ich mich freuen, wenn BHP wieder Richtung 25 Euros fallen würde und einen Großteil meiner Buchgewinne pulverisieren würde. Dann könnte ich bedenkenlos nachkaufen und ich würde es in Massen tun. Und nein, ich werde in absehbarer Zeit weder BHP noch Rio verkaufen. Ohne Skandale/Umweltschäden/Katastrophen (eben das übliche Risiko) sind solche Aktien so einfach zu halten.....
https://de.investing.com/news/stock-market-news/bhp-droht-in-port-hedland-groster-streik-seit-jahrzehnten-nach-scheitern-von-tarifgesprachen-3562146