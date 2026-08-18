BERNSTEIN RESEARCH stuft T-Mobile US auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Im US-Telekomsektor seien im vergangenen Quartal unter dem Strich die Zahlen der Nettoneukunden gestiegen, schrieb Laurent Yoon in einem Resümee zum Sektor am Dienstag. Das gelte sowohl für das Breitband wie für den Mobilfunk. Bei T-Mobile US richte sich der Fokus verstärkt auf den durchschnittlichen Umsatz je Nutzer. Qualität statt Quantität, laute also die Devise./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 02:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 04:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 156,5EUR auf Tradegate (18. August 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.





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