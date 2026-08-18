Risk-on oder Risk-off? Investieren auf Basis von 4 Signalen

Über den Anlageerfolg entscheidet nicht nur die Auswahl der richtigen Assets, sondern auch das Timing. Hier setzt der von Physiker und Börsenautor Thomas Gebert entwickelte Börsenindikator an. Sein Modell verdichtet 4 Signale zu einer Ampel für deutsche Aktien: In Grün-Phasen investiert der vom Indexanbieter Solactive berechnete Gebert-Börsenindikator-Index in trendstarke Aktien, in Rot-Phasen schaltet er in den Defensiv-Modus. Die Strategie ist über Index-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000DA0AB14 investierbar.

Geberts Ansatz: Inflation, Zinsen, Dollarkurs und Jahreszeit werden mit 0 oder 1 Punkt bewertet. Punkten können: eine niedrigere Eurozonen-Inflation als vor einem Jahr, eine EZB-Zinssenkung, ein schwächerer Euro zum Dollar sowie die Börsensaison von November bis April. Bei 3 oder 4 Punkten setzt der Index auf Aktien, bei 2 bleibt das Portfolio unverändert und bei 1 oder 0 Punkten wechselt das Portfolio in den Absicherungsmodus.

Das Aktienuniversum umfasst die 100 größten deutschen Aktiengesellschaften. Daraus wählt das Modell die 10 Aktien mit dem höchsten Momentum und gewichtet sie mit je 10 Prozent. Die relative Stärke wird aus 30 Messpunkten über jeweils 200 Handelstage ermittelt. Ein Titel wird erst ersetzt, wenn er im Ranking unter Platz 50 fällt, um zu viel Umschlag zu vermeiden.

Aktuell ist der Index im Defensiv-Modus und enthält daher keine Aktien. Das Portfolio besteht aus: Long Bund-Future (60,6 Prozent), Long Cash-Position in Euro (40,9 Prozent), Long Gold-Futures (18,8 Prozent) und einer Short-Position im DAX-Future (minus 20,3 Prozent). Auslaufende Futures-Kontrakte werden regelbasiert gerollt. Solactive prüft das Modell wöchentlich, ändert das Portfolio aber maximal einmal im Monat. Das aktuelle Portfolio ist auf den Seiten von Solactive unter der Index-ISIN DE000SL0DLX7 einsehbar. Seit Emission im Juni 2021 hat der Index 41,2 Prozent zugelegt, der maximale Drawdown wurde mit 31,3 Prozent gemessen, die Volatilität liegt bei 20,7 Prozent. Der Net-Total-Return-Index reinvestiert Ausschüttungen nach Steuern. Auf Indexebene fallen jährlich 1,2 Prozent Managementgebühr an, die Geld-Brief-Spanne beläuft sich auf 0,08 Euro (0,27 Prozent).

ZertifikateReport-Fazit: Der Gebert-Börsenindikator-Index ist eine strikt regelbasierte Anlagestrategie, die Anlegern sowohl die Chancen in potenziell steigenden Märkten eröffnen als auch schwache Börsenphasen absichern will. Klare Signale nehmen Anlegern grundsätzlich emotionale Entscheidungen ab, Fehlsignale sind natürlich möglich).

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf vom Gebert-Börsenindikator-Index oder von Anlageprodukten auf den Gebert-Börsenindikator-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de