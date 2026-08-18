Wienerberger wächst, aber Neubauflaute belastet

Wienerberger (AT0000831706), der österreichische Ziegel- und Baustoffhersteller, hat in Q2 den Umsatz um 13 Prozent auf 1,41 Mrd. Euro gesteigert. 7 Prozentpunkte kamen aus organischem Wachstum, 6 Prozentpunkte aus Zukäufen. Dennoch sank das EBITDA um 9 Prozent auf 230 Mio. Euro; die Marge fiel von 20,3 auf 16,3 Prozent. Belastend wirkten vor allem der schwache Wohnungsneubau in den USA, Kanada und Großbritannien. Renovierung und Infrastruktur (Umsatzanteil > 60 Prozent) blieben stabil, glichen den Rückgang aber nicht aus. Nach Steuern blieben 31 Mio. Euro (Vorjahr: 103 Mio. Euro). Sondereffekte, u.a. ein Vergleich einer US-Tochter in Kartellverfahren, drückten zusätzlich. Der freie Cash Flow sank auf 83 Mio. Euro, die Nettoverschuldung stieg auf 2,4 Mrd. Euro. Für 2026 wurde ein EBITDA von rund 700 Mio. Euro bestätigt.

Schließt die Aktie am 18.12.26 über dem Cap von 20 Euro, dann bringt Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000FD60327 beim Kaufpreis von 18,50 Euro einen Gewinn von 1,50 Euro oder 22,7 Prozent p.a. Im negativen Szenario erfolgt die Lieferung einer Aktie.

Bonus-Strategie mit 16,8 Prozent Puffer (März)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der Erste Bank (AT0000A3TC15) zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 25,20 Euro, wenn die Aktie bis zum 19.3.27 niemals die Barriere bei 16,70 Euro verletzt. Beim Kaufpreis von 21 Euro errechnet sich die maximale Rendite mit 4,20 Euro oder 33,8 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien. Aufgeld von 4 Prozent.

Einkommensstrategie mit 10,9 Prozent p.a. Kupon (September 2027)

Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DN4C538 zahlt einen fixen Kupon in Höhe von 10,9 Prozent p.a., durch den Einstieg unter pari steigt die effektive Rendite auf 14,4 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 17.9.27 unter dem Basispreis von 20 Euro, erhalten Anleger die Lieferung von 50 Aktien nach Bezugsverhältnis (=1.000 Euro / 20 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Wienerberger wächst dank Zukäufen und robuster Infrastruktur, doch Margendruck und Schulden begrenzen das Kurspotenzial. Wann sich die zinssensitive Neubau-Sparte erholt, bleibt offen. Wer davon ausgeht, dass die Risikofaktoren jetzt eingepreist sind, kann mit den Zertifikaten bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie profitieren und auch moderate Kursrückgänge verkraften.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wienerberger Aktien oder von Anlageprodukten auf Wienerberger Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de