ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Siemens auf 330 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt Siemens-Kursziel auf 330 Euro an
- Smart Infrastructure überzeugt mit starkem Wachstum
- Aufträge steigen dreistellig und erhöhen Jahresziele
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 320 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Sparte Smart Infrastructure habe stark abgeschnitten, schrieb Richard Dawson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier seien die Aufträge prozentual dreistellig gestiegen. Das habe höhere Jahresziele des Industriekonzerns ermöglicht. Enttäuscht habe der Markt hingegen auf die nicht erhöhten Ziele für die Sparte Digital Industries reagiert./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 280,2 auf Tradegate (18. August 2026, 08:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +0,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 224,20 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 320,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von +7,53 %/+23,66 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 330 Euro
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Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
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https://defence-network.com/nrw-siemens-production-launch-ce…
ich denke mal die 300 € Marke wird noch genommen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
ja der eine Auftrag ist Pillepalle,