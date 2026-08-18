Berenberg hebt Ziel für Siemens auf 330 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 280,2 auf Tradegate (18. August 2026, 08:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +0,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 224,20 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 320,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von +7,53 %/+23,66 % bedeutet.