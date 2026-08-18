🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPurecore Metals Incorporation AktievorwärtsNachrichten zu Purecore Metals Incorporation

    Uran vor XXL-Comeback

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie Anleger an dem neuen Boom teilhaben

    Die globale Nachfrage nach Uran steigt durch das Kernkraft-Comeback stark an, das Potenzial für Preissteigerungen ist groß. Anleger können zwischen der Beteiligung am Spotmarkt, ETFs und Einzelaktien wählen, um an dem Boom teilzuhaben.

     

    Die Kernkraft erlebt ein globales Comeback, und dieses Comeback kommt mit Wucht. Ende 2025 waren weltweit mehr als 60 Reaktoren im Bau. Die Uran-Nachfrage wird Daten von Bloomberg NEF zufolge in den nächsten zehn Jahren um knapp ein Viertel ansteigen. Die politischen Prioritäten der meisten Länder verschieben sich in Richtung Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit von Importen fossiler Energieträger. Nur die Kernkraft kann beständig, nahezu emissions­frei und in großen Mengen Strom liefern.

     

    Die Kehrtwende nahm ihren Ausgang auf der Klima­konferenz COP28 im Jahr 2023. 22 Länder bekundeten ihre Absicht, den Einsatz von Kernenergie bis 2050 zu verdreifachen. Die USA, die über die meisten Reaktoren verfügen, streben eine Vervierfachung der Leistung ihrer Reaktoren an – von derzeit rund 100 Gigawatt auf 400 Gigawatt.

     

    Globale Kernkraftkapazität verdoppelt sich

     

    Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) prognostiziert, dass sich die weltweite Kernkraftkapazität bis 2050 verdoppeln und je nach Szenario zwischen 561 Gigawatt (minimaler Fall) und 992 Gigawatt (optimaler Fall) erreichen könnte.

     

    Die Unterstützung für den Ausbau der Kernenergie beschränkt sich nicht auf die Regierungsebene. So haben in den vergangenen Jahren Hyperscaler wie Meta Platforms, Amazon AWS, Alphabet, Microsoft, Oracle und Equinix, mehrere Initiativen im Bereich der Kernenergie angekündigt, darunter Stromabnahmeverträge und Beteiligungen an Kernenergie-Startups. Meta etwa unterzeichnete im ersten Quartal 2026 Verträge zur Sicherung von bis zu 7,8 Gigawatt Nuklearkapazität, während Microsoft sich über 800 Megawatt exklusiv für seine Rechenzentren sicherte.

     

    Ohne neue Investitionen würde das globale Uranangebot ab spätestens 2029 zurückgehen. 2040 stünde dann Prognosen zufolge ein Angebot von rund 45.000 Tonnen einer Nachfrage von gut 120.000 Tonnen pro Jahr gegenüber.

     

    Investitionswelle in Uran im vollen Gange

     

    Doch die Investitionswelle hat längst begonnen. Einem Bericht von S&P Global zufolge stiegen die Investitionsausgaben (Capex) für Uran von 704 Mio. USD im Jahr 2024 auf 969 Mio. USD im Jahr 2025. Für 2027 werden 1,6 Mrd. USD erwartet.

    Seite 1 von 4 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Uran vor XXL-Comeback Wie Anleger an dem neuen Boom teilhaben Die globale Nachfrage nach Uran steigt durch das Kernkraft-Comeback stark an, das Potenzial für Preissteigerungen ist groß. Anleger können zwischen der Beteiligung am Spotmarkt, ETFs und Einzelaktien wählen, um an dem Boom teilzuhaben.  Die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     