DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Healthineers auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem gemischten Quartal des Herstellers von Medizintechnik verbleibe er an der Seitenlinie, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Segment Großbildgebung sei die Hauptursache der Enttäuschung unter Investoren gewesen. Gleichzeitig habe das Management mit der Bekanntgabe des für 2027 erwarteten Gewinnwachstums eine kluge Entscheidung getroffen angesichts zu optimistischer Erwartungen am Markt./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 38,98EUR auf Tradegate (18. August 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar