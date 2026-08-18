🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Ururenkel von Hotelgründer

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mit 'Mythos Adlon' gut umgehen

    Für Sie zusammengefasst
    • Felix Adlon möchte Hotel und Namen zurückkaufen
    • Er will den Mythos und die Familientradition bewahren
    • Verkauf für 280 Millionen Euro braucht Zustimmung
    Ururenkel von Hotelgründer - Mit 'Mythos Adlon' gut umgehen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Vor fast 120 Jahren gründete Lorenz Adlon das berühmte Nobelhotel Adlon in Berlin - nun hadert sein Ururenkel mit der Namensgebung. "Am liebsten würde ich das Adlon und meinen Namen zurückkaufen", sagte Felix Adlon der "Süddeutschen Zeitung". "Ich kann kein Stück Seife mit meinem Namen verkaufen."

    "Mythos Adlon existiert"

    Und er stellt klar: "Der Mythos Adlon existiert", so Adlon gegenüber der Zeitung. "Und ich kämpfe dafür, dass man mit dem Mythos gut umgeht." Dabei geht es ihm auch um seine Familie. "Ich bin stolz auf die Geschichte." Der prachtvolle Bau in Ostberlin war 1945 bis auf einen Seitenflügel abgebrannt und 1984 vollständig abgerissen worden. In den 1990er Jahren wurde das Hotel nach Originalplänen wieder aufgebaut und am 23. August 1997 neu eröffnet.

    "Mit Stil und Klasse" geführt

    Von den Plänen der Immobiliengesellschaft Jagdfeld, das legendäre Hotel am Pariser Platz zu verkaufen, hatte Adlon nach eigenen Angaben keine Ahnung. Diese Ankündigung habe ihn "sehr überrascht". Mit den derzeitigen Pächtern, der Luxushotelgruppe Kempinski, ist der 59-Jährige zufrieden. "Kempinski führt das Hotel gut. Jagdfeld hat das neue Adlon mit Stil und Klasse wieder aufgebaut", lobte der Gründer-Nachfahre, der laut "SZ" in Österreich wohnt.

    Die Immobiliengesellschaft Jagdfeld will das Hotel nun für mindestens 280 Millionen Euro verkaufen - braucht dafür aber die Zustimmung der Anleger. Mit dem angestrebten Verkauf sei man in der Position, "frei und aus eigenen Stücken diesen Weg gehen und Deutschlands berühmtestes Hotel in neue Hände geben zu können".

    Felix Adlon war schon früher im Namen der Familie in Erscheinung getreten. So hatte er vor einigen Jahren als Vertreter der Erbengemeinschaft um eine Entschädigung gekämpft, nachdem die Familie 1949 von den Sowjets enteignet worden war./cor/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Ururenkel von Hotelgründer Mit 'Mythos Adlon' gut umgehen Vor fast 120 Jahren gründete Lorenz Adlon das berühmte Nobelhotel Adlon in Berlin - nun hadert sein Ururenkel mit der Namensgebung. "Am liebsten würde ich das Adlon und meinen Namen zurückkaufen", sagte Felix Adlon der "Süddeutschen Zeitung". "Ich …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     