WARBURG RESEARCH stuft Jost Werke auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jost Werke nach Zahlen zum zweiten Quartal von 74 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zulieferer für die Nutzfahrzeugbranche dürfte mit den Zahlen für das Gesamtjahr in der oberen Hälfte des ausgegebenen Zielkorridors landen, schrieb Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die operative Marge (Ebit) werde voraussichtlich den Rest des Jahres prozentual zweistellig sein./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 57,00EUR auf Tradegate (18. August 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Sebastian Ubert

Analysiertes Unternehmen: Jost Werke

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

