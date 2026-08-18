🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHK 50 IndexvorwärtsNachrichten zu HK 50

    Aktien Asien

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Überwiegend Verluste - Druck von der Anleiheseite

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiens Börsen geben wegen steigender Ölpreise nach
    • Japans Nikkei fällt deutlich um 2,5 Prozent
    • Australiens Börse bleibt dank BHP weitgehend stabil
    Aktien Asien - Überwiegend Verluste - Druck von der Anleiheseite
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Dienstag mehrheitlich nachgegeben. Vergleichsweise gut hielt sich der australische Markt. Hier stützten die Gewinne des Schwergewichts BHP Group .

    Die Aktienbörsen reagierten damit auf steigende Renditen an den Anleihemärkten sowie die weiter anziehenden Ölpreise, nachdem ein erneuter Angriff auf ein Schiff in der Straße von Hormus gemeldet worden war. Ein Schiff sei beim Auslaufen aus der Straße von Hormus von einem unbekannten Geschoss getroffen worden, teilte die britische Behörde UK Maritime Trade Operations mit. Es habe einen Schaden im Maschinenraum und einen verletzten Crewangehörigen gegeben. Die Hintergründe würden untersucht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BHP Billition Ltd!
    Long
    28,73€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 13,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    37,12€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 12,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Der neuerliche Ölpreisanstieg unterstreicht, dass eine friedliche Lösung zwischen dem Iran und den USA nach wie vor genauso wenig gefunden ist wie eine Antwort auf die Frage, wie mit dem Seeverkehr durch die Straße von Hormus in Zukunft verfahren werden soll", erläuterte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Die so entfachten Inflationssorgen belasteten auch über die Anleiheseite, wo die Renditen anzogen.

    Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen zudem auf den Nachhall der enttäuschenden chinesischen Wirtschaftsdaten vom Vortag. "Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze und Investitionen entwickelten sich im Juli schlechter als erwartet", hieß es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). "Zwar stützen robuste Exporte weiterhin die Industrie, doch die hohe Abhängigkeit vom Außenhandel macht die Wirtschaft anfällig für Handelskonflikte und externe Schocks."

    Vergleichsweise deutlich gaben japanische Aktien nach. Der Nikkei 225 sank um 2,5 Prozent auf 67.460,73 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten die Verluste auch mit Druck vom Anleihemarkt, wo die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen den höchsten Stand seit 1996 erreicht hätten.

    Der südkoreanische Kospi lag nach der Feiertagspause zu Wochenbeginn ebenfalls im Minus. Mit 1,5 Prozent hielten sich die Abgaben des sonst so schwankungsfreudigen Marktes aber eher in Grenzen, nachdem sich US-Halbleiterwerte am Vortag vergleichsweise stabil präsentiert und damit der technolgielagestigen Börse gute Vorgaben geliefert hatten.

    Vergleichsweise gut hielten sich die chinesischen Börsen. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen sank um 0,4 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong wenig verändert tendierte. "Der Druck auf die Regierung, die Konjunktur stärker zu unterstützen, nimmt zu", stellten die Experten der LBBW angesichts der jüngsten Wirtschaftsdaten fest.

    Der australische Leitindex S&P/ASX 200 zeigte sich mit nahezu unverändertem Niveau stabil. Er profitierte damit von den Gewinnen des Schwergewichts BHP. Steigende Preise vor allem für Kupfer und Eisenerz hatten den Gewinn des Bergbaukonzerns im Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende Juni) nach oben getrieben. Das Unternehmen hatte damit die Erwartungen übertroffen. Die Aktie näherte sich in der Folge ihren Rekordständen./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BHP Group Aktie

    Die BHP Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 38,52 auf Tradegate (18. August 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BHP Group Aktie um -2,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von BHP Group bezifferte sich zuletzt auf 194,14 Mrd..

    BHP Group zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,3886. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1900 %.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Überwiegend Verluste - Druck von der Anleiheseite Die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Dienstag mehrheitlich nachgegeben. Vergleichsweise gut hielt sich der australische Markt. Hier stützten die Gewinne des Schwergewichts BHP Group . Die Aktienbörsen reagierten damit auf steigende …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     