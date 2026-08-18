Wohnungsbau legt zu - stärkster Halbjahresanstieg seit 2016
- Baugenehmigungen steigen im Halbjahr deutlich
- Neubauten dominieren bei den Genehmigungen
- Bau-Turbo soll Wohnungsbau weiter voranbringen
WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Aufwärtstrend im seit Jahren kriselnden Wohnungsbau in Deutschland verstetigt sich. Auch im Juni stieg die Zahl der Baugenehmigungen für Neubau sowie Umbau von Wohnraum im Vergleich zum Vorjahresmonat prozentual zweistellig, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.
Für die ersten sechs Monate insgesamt ergab sich mit 15,1 Prozent Plus auf 126.300 Einheiten der stärkste Anstieg für ein erstes Halbjahr seit dem ersten Halbjahr 2016. Allerdings war der Vorjahreszeitraum 2025 auch vergleichsweise schwach. Den höchsten Wert für den Zeitraum Januar bis Juni verzeichnen die Wiesbadener Statistiker in ihrer Zeitreihe für das erste Halbjahr 2021 mit fast 190.000 Baugenehmigungen für Wohnungen.
Die Zahl der Baugenehmigungen bewege sich trotz des Anstiegs "noch immer auf dem Niveau des ersten Halbjahres 2011", ordnete der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie ein. "Auch die Auftragseingänge bleiben fragil, was zeigt, dass immer noch wenig gebaut wird."
Neubauten dominieren
Im Juni des laufenden Jahres genehmigten die Behörden 21.600 Wohnungen in Neubauten und Bestandsgebäuden und damit 13,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Mehr als 80 Prozent davon ist Wohnraum, der in neuen Gebäuden entstehen soll.
Ähnlich ist das Verhältnis im ersten Halbjahr, in dem die Neubauten mit 103.100 Einheiten ebenfalls deutlich überwiegen: 24.000 Einfamilienhäuser (plus 12,7 Prozent), 7.700 Zweifamilienhäuser (plus 27,3 Prozent), 67.000 Neubauwohnungen in Mehrfamilienhäusern (plus 16,9 Prozent), 4.400 Wohnungen in Wohnheimen (plus 0,9 Prozent).
Zündet der "Bau-Turbo"?
Schätzungen zufolge fehlen etwa eine Million Wohnungen in Deutschland. Vor allem in Ballungsräumen ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Im vergangenen Jahr waren in Deutschland so wenige Wohnungen fertiggestellt worden wie seit dem Jahr 2012 nicht: 206.600 fertige Einheiten bedeuteten einen Rückgang um 18 Prozent zum Vorjahr. Die Bundesregierung will mit einem "Bau-Turbo" über schnellere Genehmigungen den Wohnungsbau voranbringen und hat zudem Förderprogramme für energieeffizientes Bauen reaktiviert.
Der "Bau-Turbo" nehme Fahrt auf, stellte Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) fest. "Zugleich sage ich klar: Wir kommen von einem niedrigen Niveau, und wir sind noch längst nicht dort, wo dieses Land beim Wohnungsbau stehen muss."
Baukosten könnten steigen
Dass die Zahl der Baugenehmigungen steigt, ist positiv: Was nicht genehmigt wird, wird später nicht gebaut. Das Rekord-Niedrigwasser im Rhein und anderen Flüssen könnte jedoch die Baukosten nach oben treiben: Da Transportschiffe deutlich weniger laden können, verzögern sich Lieferungen für die Baubranche, während die ohnehin hohen Materialpreise nochmals Auftrieb bekommen./ben/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 435 auf Tradegate (18. August 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -4,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 16,82 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +29,16 %/+68,90 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Wacker Neuson - WACK01 - DE000WACK012
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Wacker Neuson. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hauptversamlung der Wacker Neuson SE am 13.05.2026 in München
Ort: Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseh-Straße 5, 80333 München
ISIN: E000WACK012
Die Aktionäre wurden, wie schon bei früheren HVs, von Wacker Neuson-Mitarbeitern (auch Azubis) begrüßt, dazu waren Produkte ausgestellt - ein angenehmer Empfang.
Sehr nützlich waren die umfangreichen, gedruckten Geschäftsberichte und die Tageszeitungen FAZ und SZ. Zur Begrüßung gab es Laugenstangen mit Butter, Croissants, Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke.
Um 10 Uhr eroffnete der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Hans Neunteufel, die Hauptversammlung vor rund 200 Aktionären bei einer Präsenz von rund 78 %.
Er verwies auf die schwierigen Geschäftsbedingungen bei Bau- und Landwirtschaftsmaschinen, betonte den aktuellen Marktaufschwung und unterstrich, dass das Unternehmen für die Zukunft gut gerüstet sei.
Der CEO Dr. Karl Tragl betonte ebenfalls die Innovationskraft des Unternehmens, die zu einer stabilen Auftragslage führe.
2025 betrug der Umsatz 2,219 Milliarden € (Vorjahr 2,235 Mrd) bei einer EBIT-Marge von 6 % (5,5 %), einem Free Cash Flow von rund 202 Mio € und einer Book-to-Bill Ratio von größer 1.
Die Wacker Neuson Group umfasst die Produktmarken Wacker Neuson (Baugeräte, Kompaktmachinen, Dienstleistungen), Kramer (Lader für die Bau- und Landwirtschaft),
Weidemann (Lader für die Landwirtschaft) sowie Enar (Betonbearbeitung). Kompaktmaschinen erbringen aktuell 56 % des Umsatzes, Baugeräte 21 % und Dienstleistungen anwachsende 23 %.
Highlights 2025 waren die Stände auf den Messen BAUMA in München sowie auf der AGRITECHNICA in Hannover.
Die Zusammenarbeit mit John Deere (USA) ist planmäßig. Die Gespräche mit Doosan Bobcat Inc über den möglichen Erwerb einer Minderheitsbeteiligung bzw. Komplettübernehme der Wacker Neuson SE wurden eingestellt.
Auch der CSO (Sales) Alexander Greschner betonte die Innovationskraft: fast 30 Markteinführungen 2025, dieses Jahr sollen weitere 13 folgen.
Ausblick: Vor dem Hintergrund eines guten Q1 mit 591,4 Mio Umsatz, EBIT 7 %, Net Working Capital (NWC) 30,7 % prognostiziert er für 2026 einen Umsatz von 2,2 Mrd und ein EBIT von 6,5 - 7,5 %.
Man sieht sich als ganzheitlicher Anbieter für eine emissionsfreie Baustelle. Mit "Battery One" hat man einen Wechsel-Batterie-Standard geschaffen, der auch anderen Unternehmen offen steht.
Wacker Neuson fokussiert sich nun auf die Umsetzung der Strategie 2030. Das Fundament ist die 175-jährige Tradition.
Die gezeigte Strategiefolie (Geschäftsbericht S. 24) enthält die Aussagen:
"Unsere innovativen Lösungen treiben den technologischen Wandel.
Wir leisten einen starken Beitrag für nachhaltige Bau- und Landwirtschaft.
Wir machen unsere Kunden produktiver als jeder andere im Markt."
2030 soll bei einem Umsatz von 4 Mrd € eine EBIT-Marge von mindestens 11 % erzielt werden bei einem NWC unter 30 %.
Die Dividende von 0,70 € beträgt 61,4 % des Ergebnisses pro Aktie.
Bei der Fragerunde traten auf:
Daniel Bauer, SdK: "Wollen die Gründerfamilien Wacker, Neunteufel ihre Aktien veräußern?"
Andreas Breijs, DSW: "Sie haben ein phantastisches Programm mit Batteriegeräten, die seltsamerweise unbeliebt sind.",
Thomas Anton Schuster (YouTuber): "Das Kurs-/Buchwert-Verhältnis ist unter 1!"
Ekkhard Staufenberg mit Fragen zur Bilanz.
Alle Tagesordnungspunkte wurden angenommen.
Als Mittagessen gab es ein reichhaltiges Angebot an gebackenen Hendlteilen, Fleischpflanzerln mit Kartoffeln, Gemüse, Kartoffel- und Krautsalat, Kässpatzn, Obatzter, Semmeln (Note 3).
Ich habe die Einstiegschance heutezu 17,18 genutzt!Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Da hast du etwas wichtiges angesprochen, die Bewertung muss auch ohne Übernahmefantasie zeitnah erreichbar / angemessen sein.
Manitou: KGV 7,2