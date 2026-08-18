OHB Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 18.08.2026

Die OHB Aktie notiert aktuell bei 257,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,24 % nachgegeben, was einem Verlust von -14,25 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,82 %, geht es heute bei der OHB Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die OHB Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -39,79 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +16,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,51 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die OHB um +131,49 % gewonnen.

Während OHB deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,42 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,61 % 1 Monat +12,51 % 3 Monate -39,79 % 1 Jahr +287,46 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 18.08.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,43 Mrd.EUR € wert.

Die OHB Aktie wandert in den SDAX, und für den Raumfahrt- und Verteidigungskonzern ist das ein Achtungserfolg, der die Sichtbarkeit des vor einigen Monaten noch weitgehend unsichtbaren Spezialwerts am Aktienmarkt und bei Anblegern weiter erhöhen …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Thales, Airbus und Co.

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,64 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,54 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,68 %. Lockheed Martin legt um +0,59 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,04 %.

OHB Aktie jetzt kaufen?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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