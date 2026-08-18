Kein Wirrwarr-Vorwurf bei Drohnenabwehr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Andy Grote (SPD), hat ein Durcheinander bei den Zuständigkeiten für die Drohnenabwehr ausdrücklich bestritten. "Wir haben eigentlich klare Zuständigkeiten. Das ist nicht unser Problem", sagte der Hamburger Innensenator im ZDF-"Morgenmagazin".

An den Flughäfen sei die Bundespolizei zuständig, in militärischen Verteidigungslagen oder beim Schutz der eigenen Einrichtungen die Bundeswehr und sonst die Länderpolizeien. Er glaube nicht, "dass die eine Stelle in Deutschland die gesamte Drohnenabwehr organisieren kann, insbesondere nicht im akuten Fall. Da kann niemand aus seiner Zuständigkeit raus. Das heißt, die Länderpolizeien müssen im Zweifel die kritischen Infrastrukturen in ihren Ländern auch schützen", machte Grote deutlich.