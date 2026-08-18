Monumental Energy gibt die Annahme des Antrags für das Konzessionsgebiet Tirua Point in Neuseeland bekannt

Vancouver, British Columbia / 18. August 2026 / IRW-Press / Monumental Energy Corp. („Monumental“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MNRG; FWB: ZA6; OTCQB: MNMRF) freut sich bekannt zu geben, dass sein Antrag auf die Erdölexplorationsgenehmigung PEP61554, die das Antragsgebiet Tirua Point im Taranaki Basin in Neuseeland umfasst, von New Zealand Petroleum & Minerals („NZPA“) angenommen wurde und nun der staatlichen Überprüfung unterzogen wird.

Der Antrag wurde im Mai 2026 von Monumental, dem privaten Unternehmen 3TCF und New Zealand Energy Corp. (TSXV: NZ) („NZEC“), dem vorgesehenen Betreiber, eingereicht. Die dreimonatige Frist für Konkurrenzanträge endete am 12. August 2026, ohne dass konkurrierende Anträge eingegangen sind.

Sobald die Konzession erteilt ist und endgültige Vereinbarungen unterzeichnet sind, rechnet Monumental mit dem Erwerb einer Beteiligung von 60 %, während 3TCF 30 % und NZEC die restlichen 10 % halten werden.

Antragsgebiet Tirua Point

Der Antrag für Tirua Point umfasst etwa 245 km² an höffigen Land- und Offshore-Flächen im nördlichen Taranaki Basin. Die von der Antragstellergruppe durchgeführten technischen Arbeiten haben zwei Gaskondensat-Prospektionsgebiete identifiziert: Mauku Northeast und Mangatoa.

Mauku Northeast ist ein Zielgebiet der Mangahewa-Gruppe aus dem Eozän, das sich neigungsaufwärts des im Jahr 2013 gebohrten Bohrlochs Mauku-1 befindet, das etwa 140 m Netto-Reservoir durchteufte.

Mangatoa ist ein tiefer gelegenes Zielgebiet, das die Formation Taniwha aus der Mittleren Kreide anpeilt. Das im Jahr 1986 gebohrte Offshore-Bohrloch Te Ranga-1 durchteufte etwa 100 m der Formation Taniwha in gemessenen Tiefen zwischen 3.740 und 3.842 m unterhalb von Kelly Bushing. Nachfolgende petrophysikalische Auswertungen verfügbarer Wireline- und Bohrdaten ergaben Hinweise auf bewegliche Kohlenwasserstoffe in Sandsteinintervallen innerhalb der Formation.

Der angenommene Antrag wird nun einer staatlichen Prüfung unterzogen. Es kann keine Garantie dafür abgegeben werden, dass NZPAM die Konzession innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt erteilen wird. Falls die Konzession erteilt wird, beabsichtigen Monumental, 3TCF und NZEC, endgültige Joint-Venture- und Betriebsvereinbarungen zu finalisieren und zu unterzeichnen.