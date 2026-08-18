Rekordgewinn bei BHP: Kupfer wird zur Cash Cow

Im Fiskaljahr bis Ende Juni erzielte der Konzern Erlöse von 58,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 15 Prozent. Der bereinigte Gewinn stieg auf 13,2 Milliarden US-Dollar. Das rote Metall kam auf 29 Milliarden US-Dollar Umsatz und 18,19 Milliarden US-Dollar bereinigtes EBITDA, Eisenerz auf 23 Milliarden US-Dollar Umsatz und 14,53 Milliarden US-Dollar EBITDA.

BHP hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinnsprung von 30 Prozent eingefahren. Und zum allerersten Mal verdrängte Kupfer das jahrelang führende Eisenerz als wichtigste Ertragsquelle des weltgrößten Bergbaukonzerns.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die BHP-Aktie legte an der Heimatbörse in Australien um 3,2 Prozent zu.

Der Kupferpreis kletterte auf über 14.500 US-Dollar je Tonne, getrieben von der Energiewende und dem Boom bei Rechenzentren. BHP erzielte einen Durchschnittspreis von 5,74 US-Dollar je Pfund, 35 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch der Eisenerzpreis hielt sich besser als erwartet: BHP erlöste aus seinen Pilbara-Minen im Schnitt 84,56 US-Dollar je Tonne, drei Prozent mehr als 2025.

Konzernchef Brandon Craig peilt für die Kupferproduktion jährliches Wachstum von drei bis vier Prozent bis 2035 an. Die globale Nachfrage soll bis 2050 von 34 auf 50 Millionen Tonnen steigen. Auf Zukäufe will Craig verzichten: Die Kapitalintensität einer Übernahme liege bei über 100.000 US-Dollar je Tonne Jahreskapazität, fünfmal mehr als beim organischen Ausbau.

Dennoch bleibt BHP kostengünstigster Eisenerzproduzent der Branche, mit Förderkosten von 19,66 US-Dollar je Tonne. Nebenprodukte aus den Kupferminen wie Gold, Silber und Uran generierten 4,5 Milliarden US-Dollar, 45 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtdividende steigt auf 1,72 US-Dollar je Aktie, der höchste Stand seit vier Jahren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die BHP Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 38,30EUR auf Tradegate (18. August 2026, 10:01 Uhr) gehandelt.





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