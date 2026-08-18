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    Tradingchance

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    Freenet-(Turbo)-Calls mit gehebeltem Renditepotenzial

    Mit Long-Hebelprodukte können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder 25,40 Euro zulegen kann.

    Die im TecDAX gelistete Aktie des Mobilfunk- und Internetanbieters Freenet (ISIN: DE000A0Z2ZZ5) konnte sich nach ihrem Kurseinbruch seit dem Jahreshoch vom 18.2.26 bei 33,92 Euro, der Ende Juni 2026 im Bereich von 22 Euro seinen Tiefpunkt erreichte, knapp oberhalb von 22 Euro stabilisieren. Nach einem raschen Kursanstieg auf bis zu 25,40 Euro wird die Aktie derzeit bei 24,04 Euro gehandelt.

    Nach der Veröffentlichung Halbjahres- und Quartalszahlen bekräftigten die Experten der DZ Bank wegen der soliden Entwicklung im Mobilfunkbereich trotz der enttäuschenden Kundenanzahl im Streamingbereich mit einem von 30 auf 29 Euro ihre Kaufempfehlung für die Freenet-Aktie. Mit Long-Hebelprodukte können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder 25,40 Euro zulegen kann, wo sie zuletzt am 30.7.26 gehandelt wurde.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 24,50 Euro  

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Freenet-Aktie mit Basispreis bei 24,50 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 1, ISIN: DE000PM5FD45, wurde beim Aktienkurs von 24,04 Euro mit 1,32 – 1,37 Euro gehandelt.

    Kann die Freenet-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 25,40 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,90 Euro (+39 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 22,66 Euro  

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Freenet-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 22,66 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR3A0X2, wurde beim Aktienkurs von 24,04 Euro mit 0,149 – 0,154 Euro taxiert.

    Bei einem Kursanstieg der Freenet-Aktie auf 25,40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,27 Euro (+75 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 21,002 Euro   

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die Freenet-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 21,002 Euro, BV 1, ISIN: DE000FG0N2M6, wurde beim Aktienkurs von 24,04 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Freenet-Aktie auf 25,40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,43 Euro (+34 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Freenet-Aktien oder von Hebelprodukten auf Freenet-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Freenet-(Turbo)-Calls mit gehebeltem Renditepotenzial Kaufempfehlungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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